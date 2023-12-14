İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 18 bin 787’ye çıktı

Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 18 bin 787’ye yükseldiğini açıkladı.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.

AA’nın haberine göre Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 179 cenaze ile 303 yaralının getirildiğini söyledi. Kudra, çok sayıda cenazenin de enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail’in saldırılarında 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 787’ye, yaralıların sayısının da 50 bin 897’ye çıktığını bildirdi.

52 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Sözcü Kudra, İsrail’in Gazze’de 138 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 22 hastane ile 52 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını aktardı.

Kudra, Gazze’de çocuk aşılarının tükendiğini ifade ederek bir sağlık felaketinin önüne geçmek için gerekli aşıların acilen sağlanması gerektiğini belirtti.