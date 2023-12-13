İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 18 bin 608’e yükseldi

Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 18 bin 608’e yükseldiğini açıkladı.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.

AA’nın haberine göre Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 196 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608’e çıktığı kaydedildi.

Gazze’deki hükümet, dünkü açıklamasında İsrail’in 7 Ekim’den bu yana en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü duyurmuştu.