Erdoğan Biden’la görüştü: Gazze için kalıcı ateşkes istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la telefonda İsrail’in Gazze saldırılarını görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin paylaştığı açıklamaya göre görüşmede, İsrail’in Gazze saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insanlık dramına bir an önce “Dur” denmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı şekilde sağlayabileceğini söyledi.

Hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini kaydeden Erdoğan, bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Erdoğan en makul ve kalıcı çözümün, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu vurguladı.

Görüşmede F-16 konusu da ele alındı.