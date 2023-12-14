AB’den Ukrayna kararı: Katılım müzakereleri başlıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın açık muhalefetine rağmen Ukrayna’yla katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı.

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AB ayrıca Gürcistan’a aday statüsü verdi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, çıkan sonuçla ilgili “Bu çok güçlü bir siyasi sinyal, çok güçlü bir siyasi karar” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kararı “Ukrayna için bir zafer. Tüm Avrupa için bir zafer” olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Stratejik bir karar ve bloğun tarihine kazınacak bir gün” diye konuştu. Leyen, devamında “Verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için gururlu ve ortaklarımız için sevinçliyiz” dedi.

Süreç nasıl işleyecek?

AB’nin kararı, tam üyelikte önce yıllarca sürebilecek uzun ve son derece teknik bir sürecin ilk adımı oldu.

Bundan sonra müzakere çerçevesi hazırlanacak ve bu belgenin 27 üye devlet tarafından yine oybirliğiyle onaylanması gerekecek.

Ukrayna’nın geriye kalan üç önkoşulu yerine getirmesi durumunda bunun mart ayındaki AB liderlerinin toplantısında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

AB liderleri genişleme konusunu çözüme kavuşturduktan sonra, Ukrayna’ya uzun vadeli mali destek sağlamak üzere 50 milyar avroluk özel bir fon üzerinde çalışacak.

Macar lider Orban, bu bütçe desteğine karşı çıkıyor.