Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altını gördü

Yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle beraber düşüşe geçen Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık üç yıl aradan sonra 300 baz puanın aşağısını gördü.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

2023’ün ilk yarısında 500 puanın üzerinde seyreden CDS birinci turdan sonra 700 puanı aşmış, seçimden sonra düşüşe geçmişti.

Kasım’ın başında 400 baz puanının altına düşen CDS, Mart 2021’den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına inerek 299 seviyesine geldi.

CDS şu an 322 puan seviyesinde.