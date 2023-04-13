Akşam Postası / 13 Nisan 2023

Demirtaş: PKK’nin silah bırakması için elimizden geleni yapacağız

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, PKK’nın Türkiye’de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

HDP kapatılırsa ‘siyasi yasak’ istenen adaylar ne olacak?

HDP’li bazı isimler parti hakkında devam eden kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında katılacak. Yeşil Sol Parti listelerinde az sayıda da olsa kapatma davasında siyasi yasak istenen adaylar yer alıyor. Ancak HDP’nin kapatılması halinde adayların seçimlere katılmasının önünde bir engel bulunmuyor.

İYİ Parti videosu: 20’nci yılında AKP sunar

İYİ Parti, AKP’nin 20 yıllık politikalarının sonucuna dair bir video yayınladı. Ekonomik krize dikkat çekilen video Twitter’da ‘Çöküş Ekonomisi’ etiketiyle paylaşıldı.

Nuri Bilge Ceylan ‘Kuru Otlar Üstüne’yle Cannes’da yarışacak

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışacak.

İşgalci işletmeyi yıkmak isteyen İBB’ye polis engeli

Hükümetten direktifi alan Üsküdar kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar kanuna aykırı kafeyi yıkmasını polisle engelliyor. Mahkeme, yıkım kararı konusunda İBB’yi haklı bulmuştu.

Almanya’da AKP alarmı: Kuralları hatırlatın

Almanya’da Adalet Bakanı Marco Buschmann’ın, içişleri ve dışişleri bakanlarına gönderdiği yazıda AKP’nin seçim kampanya etkinliklerinde nefret söylemi için uyardığı medyaya yansıdı.

Erdoğan, oy topladığı ‘imar affı’na düşman kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerde oy topladığı ‘imar affı’ uygulamasını ‘yeni döneminde’ kaldıracağını ve ‘affedilemez suçlar’ arasına alacağını söyledi: “Köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulasını onayladı. Dört adayın yer aldığı pusula paylaşıldı.

Saray’ın uçakları: ‘Saysana’ diyen Varank’a jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı envanterindeki 16 uçağı satacağını söyleyince, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “16 uçağın ismini saysana” diye çıkışmıştı. Uzmanlar uçakları tek tek saydı.

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü anlatan belgesel yayında

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümünün beşinci yılında, babası Şaban Vatan’ın mücadelesini anlatan ‘Yokluk’ adlı belgesel YouTube’da yayınlandı.

MetroPOLL anketi: İnce hangi kesimden oy topluyor?

MetroPOLL Araştırma’nın çalışmasına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu AKP seçmeninden alıyor.

Thodex vurguncusu Özer’in Türkiye’ye iadesinin önü açıldı

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karara itirazını reddetti.

Togg’da ilk teslimatlar bir hafta ertelenmiş

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Togg teslimatlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi.

Fransa’da protestocular Louis Vuitton’un merkezini bastı

Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarma planlarını protesto edenler, Louis Vuitton’un da sahibi olan lüks devi LVMH’nin genel merkezine zorla girdi.