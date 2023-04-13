Erdoğan: Kılıçdaroğlu SSK müdürüyken hastalarımız rehin tutuluyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

AA’nın haberine göre Erdoğan, deprem bölgesinde, 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirleri normal hayatlarına döndürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın devamında Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan Erdoğan, şunları dedi:

“Bay bay Kemal bir zamanlar SSK’nın genel müdürü değil miydi? SSK’nın genel müdürüyken aman ya Rabb’im, o hastanelerimizin hali neydi? Savaş Ay, hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bize o tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını önce nasıl vereceksin? Rehin oldular, rehine oldular. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz var. Şehir hastanelerimiz var ve hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı.”