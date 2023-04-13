Erdoğan’ın adaylığı AİHM’e taşındı

İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olabileceği yönündeki kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, anayasaya aykırı olduğu belirtilmesine rağmen üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti. YSK da bu gerekçeleri öne sürerek, başvuruları reddetmişti.

YSK’ye itiraz dilekçesi sunan Kazan, başvurunun reddedilmesi ve adaylığın onanması üzerine AİHM’e başvurdu.

Twitter hesabından konuya dair bilgi veren Kazan, YSK’nın 2017 referandumunda 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saydığını hatırlattı ve söyle devam etti: “Oysa, 298 sayılı yasanın 77 ve 101. maddeleri çok açıktı. Sandık mührü bulunmayan pusulalar geçerli olamazdı. Ama AKP temsilcisinin uyduruk bir dilekçesi esas alındı. Ve tek adam rejimine geçiş sağlandı.”

YSK 2017 referandumunda 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saymıştı. Oysa, 298 sayılı yasanın 77 ve 101. maddeleri çok açıktı. Sandık mührü bulunmayan pusulalar geçerli olamazdı. Ama AKP temsilcisinin uyduruk bir dilekçesi esas alındı. Ve tek adam rejimine geçiş sağlandı — Turgut Kazan (@turgutkazan) April 13, 2023

Kazan, YSK’nin son kararıyla bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini öngören Anayasanın 101/2. maddesini yok saydığını hatırlattı.