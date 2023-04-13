Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü anlatan belgesel yayında

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümünün beşinci yılında, babası Şaban Vatan’ın mücadelesini anlatan ‘Yokluk’ adlı belgesel YouTube’da yayınlandı.

Fotoğraf: Twitter

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de 12 yaşındayken evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını öne sürmüştü.


Rabia Naz’ın da aralarında olduğu şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis’te komisyon oluşturulmuştu. Şüphelilerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Gazeteci Kutlu Esendemir’in yönettiği belgeselde Şaban Vatan ve konuyu araştıran Metin Cihan başta olmak üzere Diken muhabiri Canan Coşkun dahil birçok kişinin görüşüne yer veriliyor.

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