Fransa’da protestocular Louis Vuitton’un merkezini bastı

Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarma planlarını protesto edenler, Louis Vuitton’un da sahibi olan lüks devi LVMH’nin genel merkezine zorla girdi.

Fotoğraf: Twitter

CNN’de yer alan habere göre, protestocular arasındaki sendika lideri olan Fabien Villedieu, “(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron emeklilik sistemini finanse etmek için para bulmak istiyorsa, buraya gelmeli” dedi.

Kapitalizmin sembollerine saldırı olabilir

Fransız radyosu RMC’de konuşan Paris polis şefi Laurent Nunez, protestocuların ‘kapitalizmin sembolleri olarak gördükleri yerlere saldırabilecekleri’ konusunda uyarmıştı. Bugün Fransa genelinde 600 bin kişinin emeklilik reformlarına karşı sokaklara çıkması bekleniyor.

Fransa’nın önde gelen sendikalarından GGT’nin yeni başkanı Sophie Binet, ’emeklilik reformu geri çekilmediği sürece seferberliğin devam edeceğini’ söylüyor.

Belediye başkanı göstericilerin yanında

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron reformların kamu maliyesini düzenlemek için şart olduğunu savunarak kararlılığını korurken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, göstericileri destekliyor.

Hidalgo, bugün Twitter’da “Bu reform adaletsiz ve şiddetli. Fransızlar aylardır geri çekilmesini istiyor, hükümetin bunları duyması gerekiyor” diye yazdı.

Sahibi, dünyanın en zengini

Protestolar, Louis Vuitton ve Moët gibi markaların sahibi olan LVMH’nin hisselerinin rekor seviyeye yükseldiği gün geldi. LVMH’nin sahibi Bernard Arnault geçen aralıkta ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan almıştı.