Bernard Arnault kimdir: 10 maddede dünyanın en zengin insanı

Fransız iş insanı Bernard Arnault dün, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını ABD’li girişimci Elon Musk’tan aldı. Peki, en zengin insan Arnault kimdir?

Bernard Arnault. Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından dün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.

Bloomberg, Bernard Arnault’un kim olduğunu 10 maddede özetledi:

* Arnault, dünyanın en büyük lüks eşya şirketi Louis Vuitton SE ve LVMH Moet Hennessy’nin kurucu ortağı, başkanı ve genel müdürü.

* Forbes’e göre Arnault ve ailesinin Aralık 2022 itibariyle tahmini net serveti 188,6 milyar dolar.

* Arnault’un iki evlilikten beş çocuğu var. Hepsi şu an LVMH firmasında veya markalarından birinde çalışıyor. Arnault’nun ikinci çocuğu Antoine kısa süre önce holding şirketi Christian Dior SE’de üst düzey bir pozisyona geldi.

* 1949’da Fransa’nın kuzeyindeki Roubaix’de doğan Arnault, seçkin bir mühendislik okulu olan ‘École Polytechnique’den mezun oldu. Aile şirketi Ferret Savinel’de çalıştı ve 1981’de ABD’ye taşınmadan önce mülk geliştirme işindeydi.

* 1984’te Arnault, Fransa’ya döndü ve Christian Dior’un sahibi olduğu ve iflas etmiş tekstil grubu Boussac Saint-Freres’i devraldı. Daha sonra şirketin diğer işletmelerinin çoğundan ayrıldı ve buradan edindiği parayı, iki ana şirketi Louis Vuitton ve Moet Hennessy’nin birleştiği LVMH’de kontrol hissesi satın almak için kullandı.

* Arnault, onlarca yıl LVMH’yi dünya çapında 5 bin 500’den fazla mağaza aracılığıyla şampanya, şarap, içki, moda, deri ürünler, saat, mücevher, otel konaklamaları, parfüm ve kozmetik ürünleri satan lüks bir deve dönüştürdü.

* Arnault aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu. Arnault, bu nedenle 2014’te Paris’te Louis Vuitton Vakfı’nı açtı. Mekan, özel olarak tasarlanan anıtsal bir özel sanat müzesi. Burası Arnault’nun yanı sıra LVMH’nin kurumsal koleksiyonuna da ev sahipliği yapıyor.

* 73 yaşındaki Arnault, uzun süredir dünyanın en zengin insanlarından biri. Buna rağmen kendisi nadiren kamusal alanda görünmekte. Arnault sosyal medyada da aktif değil.

* Bu yılın başlarında LVMH, CEO’luğun üst yaş sınırını kaldırdı ve Arnault’nun 80’nine kadar görevde kalmasına izin verildi.

* Bloomberg’in servet endeksi tahminlerine göre, Arnault’nun servetinin büyük çoğunluğu, LVMH’nin yaklaşık yüzde 41’ini kontrol eden Christian Dior’daki yüzde 97,5 hissesinden kaynaklanıyor. Aile, kabaca yüzde altılık ek bir LVMH hissesine sahip.