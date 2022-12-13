Elon Musk, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından bugün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 51 yaşındaki Musk’ın serveti ocaktan bu yana 100 milyar dolardan fazla düşüşle 176 milyar dolara düştü.

ABD, New York saatiyle 12:02 itibariyle Musk’un 73 yaşındaki Arnault’un 188 milyar dolarlık net servetinden daha az.

Eylül 2021’den bu yana Forbes listesinde ilk sırayı elinde tutan Musk, 7 Aralık’ta bu unvanı kısa süreliğine yine Bernard Arnault ve ailesine kaybetmişti.