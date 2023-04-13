Saray’ın uçakları: ‘Saysana’ diyen Varank’a jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı envanterindeki 16 uçağı satacağını söyleyince, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “16 uçağın ismini saysana” diye çıkışmıştı. Uzmanlar uçakları tek tek saydı.
Kılıçdaroğlu iki gün önce “Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır, halkını düşünür” demişti.
Twitter’da CHP liderinin bu sözlerini alıntılayan Varank, şunu yazdı: “Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana?”
Varank’a yanıt Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkan Yardımcısı Engin Aksüt’te geldi.
Aksüt, o uçakları şöyle saydı:
- TC-TRK 747-8 (Katar’dan gelen uçak)
- TC ANA A319-115
- TC-TUR A330-200
- TC-IST A319-133
- TC-ANK A318-112
- TC-DAP G550
- TC-LAA Cessna
- TC-KOP G550
- TC-TRY Bomb. 850
- TC-ATA G550
- TC-CBK G550
- TC-GAP G450
- TC-LAB Ceesna
- TC-OBA S92
- TC-HUD S92
- TC-HEY S92