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Yaramazlara biraz batar!

Saray’ın uçakları: ‘Saysana’ diyen Varank’a jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı envanterindeki 16 uçağı satacağını söyleyince, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “16 uçağın ismini saysana” diye çıkışmıştı. Uzmanlar uçakları tek tek saydı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu iki gün önce “Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır, halkını düşünür” demişti.


Twitter’da CHP liderinin bu sözlerini alıntılayan Varank, şunu yazdı: “Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana?”

Varank’a yanıt Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkan Yardımcısı Engin Aksüt’te geldi.

Aksüt, o uçakları şöyle saydı:

  1. TC-TRK 747-8 (Katar’dan gelen uçak)
  2. TC ANA A319-115
  3. TC-TUR A330-200
  4. TC-IST A319-133
  5. TC-ANK A318-112
  6. TC-DAP G550
  7. TC-LAA Cessna
  8. TC-KOP G550
  9. TC-TRY Bomb. 850
  10. TC-ATA G550
  11. TC-CBK G550
  12. TC-GAP G450
  13. TC-LAB Ceesna
  14. TC-OBA S92
  15. TC-HUD S92
  16. TC-HEY S92

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