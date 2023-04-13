Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulasını onayladı. Dört adayın yer aldığı pusula paylaşıldı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi: “Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından cumhurbaşkanı seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun.”
Pusulada birinci sırada cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncü sırada millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sıradaysa ata ittifakı adayı Sinan Oğan yer alıyor.