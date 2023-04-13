İYİ Parti videosu: 20’nci yılında AKP sunar

İYİ Parti, AKP’nin 20 yıllık politikalarının sonucuna dair bir video yayınladı. Ekonomik krize dikkat çekilen video Twitter’da ‘Çöküş Ekonomisi’ etiketiyle paylaşıldı.

İYİ Parti’nin ’20’nci yılında AKP sunar’ videosu. (Twitter)

Videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘bazı kesimlerde şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık’ gördüğü, ‘Türkiye’nin bir uçuşun içerisinde olduğunu’ iddia ettiği, “Millet açmış, bunlara aldırmayın” dediği sözleri hatırlatıldı. Erdoğan’ın bu sözleri vatandaşın ekonomik krizle mücadelesiyle karşılaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de nasibini aldığı video şöyle: