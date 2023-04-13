Erdoğan, oy topladığı ‘imar affı’na düşman kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerde oy topladığı ‘imar affı’ uygulamasını ‘yeni döneminde’ kaldıracağını ve ‘affedilemez suçlar’ arasına alacağını söyledi: “Köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. (AA)

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ili vurdu, bazı bölgeler yerle bir oldu; son verilere göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İktidar ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenlemeyi en son 2018’de getirmişti. Bu uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

Erdoğan, 6 Şubat’taki depremlerin vurduğu Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi kentlerde bu düzenlemeyi anlatarak geçmişte oy istemişti.

Örneğin 24 Şubat 2019’da Hatay’da miting düzenleyen Erdoğan, şunları kaydetmişti: “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…”

Deprem olmasa yenisi kapıdaydı

İktidarın tam da depremin medyadana geldiği gün yine bir ‘imar affı’ çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘imar affı’ için verdiği kanun teklifinin depremlerin meydana geldiği 6 Şubat’ta kabine toplantısında karara bağlanması bekleniyordu.

Bugün düşman kesildi

Geldik bugüne… En az 50 bin insanın hayatını kaybetmesinden sonra AKP seçmeninin de ‘imar affı’na tepkili olduğunu gören Erdoğan, kendi getirdiği bu uygulamaya düşman kesildi.

Erdoğan, dün akşam katıldığı Kanal D yayınında, ‘imar affı’nı anayasaya koyacakları yeni bir maddeyle ‘affedilemez suç’ kapsamına alacaklarını söyledi: “Bu konuyla ilgili inşallah yeni dönemde anayasanın -aklımda kaldığı kadarıyla- 50’nci maddesi olsa gerek… Orada böyle bir, (‘affedilemeyecek suç’ var), ‘katalog suçlar’ın içerisinde o (imar affı) da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz.”

‘Muhalefete hazırlık’

Erdoğan’ın bu anlarını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ysa şunları yazdı: “Her başı sıkıştığında imar affı çıkaran, bunu da gururla anlatan Erdoğan’ın söylediklerine bakın. Muhalefette olmaya hazırlık yapıyor gibi…”