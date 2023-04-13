HDP kapatılırsa ‘siyasi yasak’ istenen adaylar ne olacak?

HDP’li bazı isimler parti hakkında devam eden kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında katılacak. Yeşil Sol Parti listelerinde az sayıda da olsa kapatma davasında siyasi yasak istenen adaylar yer alıyor. Ancak HDP’nin kapatılması halinde adayların seçimlere katılmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Fotoğraf: HDP

Anayasa Mahkemesi 11 Nisan’daki toplantısında HDP hakkında devam eden kapatma davasının dosyasını raportöre gönderdi.

HDP yönetimiyse partilerinin kapatılması ihtimaline karşı seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında katılma kararı aldı.

Böylece HDP ve emek ve özgürlük ittifakının adayları bu partinin listelerinden seçimlere katılacak şekilde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

Kamuoyundaysa HDP’ye üye adayların partilerinden ayrılıp ayrılmadıkları ve siyasi yasak gelmesi muhtemel adayların akıbetinin ne olacağına dair sorular sorulmaya başladı.

İstifa etmek zorunda değiller

Kanunen bir partinin üye ve yöneticileri, bir diğer partinin listelerinden seçime katılmak istediğinde kendi partisinden istifa etmek zorunda değil. 2018’de Milletvekili Seçim Kanunu’nun 16’ıncı maddesine ekle bu düzenlendi.

Maddeye “Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir” ifadeleri eklendi.

Maddeyi yorumlayan HDP’li hukukçular yasak istenen adayların Yeşil Sol Parti üyesi olmadığına dikkat çekerek, seçimlere bir parti çatısı altında katılmak için o partinin üyesi olmanın zorunluluk olmadığını vurguladı.

Bu nedenle hem Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere katılacak HDP’nin hem de CHP ve AKP çatısı altında seçime katılacak ittifak adayların partilerinden istifa etmesi gerekmiyor.

Böylece Mithat Sancar ve Pervin Buldan HDP’nin eş genel başkanlığını yürütürken aynı zamanda YSP’nin adayı olarak seçimlerde yarışabilecek.

Yasak getirilen isimler seçilmeleri halinde bağımsız milletvekili olarak Meclis çatısı altında devam edecek.