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Yaramazlara biraz batar!

Yeşil Sol Parti aday listesini YSK’ya sundu

HDP’nin emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte çatısı altında seçimlere gireceği Yeşil Sol Parti belli olan milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Görsel: Arşiv

Buna göre HDP’li birçok vekil yeniden aday olmadı: Kemal Peköz, Dilan Dirayet Taşdemir, Filiz Kerestecioğlu Demir, Kemal Bülbül, Ayşe Acar Başaran, Feleknas Uca, Erdal Aydemir, Mahmut Celadet Gaydalı, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Mahmut Toğrul, Sait Dede, Habip Eksik, Erol Katırcıoğlu, Hüda Kaya, Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Zeynel Özen, Züleyha Gülüm, Murat Çepni, Serpil Kemalbay Pekgözü, Pero Dündar, Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan, Mensur Işık, Şevin Coşkun, Sıdık Taş, Ayşe Sürücü, Nimetullah Erdoğmuş, Nurettin Maçin, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir, Tayip Temel ve Alican Önlü.


HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’yse bu seçim döneminde Antalya adayı olarak listede yer alıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın’sa İzmir’den aday gösterilecek.

HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday olacak.

Tam liste şöyle:

1ADANATULAYHATIMOĞULLARI ORUÇ
2ADANAFERHATKABAİŞ
3ADANAROJBİNÇELİK
4ADANAMEHMETKARAKIŞ
5ADANADELALMAMUK
6ADANABARIŞKARABIYIK
7ADANAŞÜKRANEFETÜRK
8ADANAMÜNİRKORKMAZ
9ADANASEVİLARACI
10ADANAHÜSEYİNAĞAÇ
11ADANAEVRİMAYMAN
12ADANASERKANNAR
13ADANAHAFİZEATLI
14ADANANEZİRDORAK
15ADANASUATNACAR
1ADIYAMANALİKENANOĞLU
2ADIYAMANHAYRİYEKORKMAZ
3ADIYAMANMEHMET SELİMÖZBEK
4ADIYAMANBİRSENTUNÇ SİRKECİ
5ADIYAMANHASAN SABRİYORULMAZ
1AFYONKARAHİSARHELİN ELİFGEYİK
2AFYONKARAHİSARÇAĞDAŞ SİNANDAĞ
3AFYONKARAHİSARTÜLAYKILINÇ
4AFYONKARAHİSARMEHMETÇALASIN
5AFYONKARAHİSARAYŞENUR DİLANKARADEMİR
6AFYONKARAHİSARBATUHANÇITAKBAŞ
1AĞRISIRRI SAKİK
2AĞRINEJLADEMİR
3AĞRIHEVALBOZDAĞ
4AĞRIZELALYILMAZ
1AMASYAHAYDARGÖRGÜ
2AMASYAZÜLBİYEYILMAZ
3AMASYAENVERLAÇİN
1ANKARA-1EMİRALİTÜRKMEN
2ANKARA-1SELMAGÜRKAN
3ANKARA-1ALİÖZKAN
4ANKARA-1RUKEN DİLARAZAF
5ANKARA-1ERCAN SADIKİPEKÇİ
6ANKARA-1SILAALTUN
7ANKARA-1ÇAĞDAŞ SİNANKÜPELİ
8ANKARA-1ZİŞANKÜRÜM YILMAZ
9ANKARA-1MEHMET AKINATAUZ
10ANKARA-1HATİCEGÖZEN
11ANKARA-1BÜLENTKAYA
12ANKARA-1EROLAKKUŞ
13ANKARA-1UFUKÖZEL
1ANKARA-2OĞUZFİDAN
2ANKARA-2GÜLTENKAHRAMAN
3ANKARA-2EVRENÇEVİK
4ANKARA-2SİMAARİ
5ANKARA-2HÜSEYİNGEVHER
6ANKARA-2MUSTAFAYAVAŞOĞLU
7ANKARA-2MURATÇELİK
8ANKARA-2  
9ANKARA-2BAHYETTİNBATUR
10ANKARA-2  
11ANKARA-2  
1ANKARA-3METİNKILIÇ
2ANKARA-3ALİŞANŞAHİN
3ANKARA-3ÖZLEMBOYRAZ ÖZEL
4ANKARA-3İSMETİLKUTLU
5ANKARA-3  
6ANKARA-3HÜSEYİNÖZKAN
7ANKARA-3HACERKELLECİ KAPLAN
8ANKARA-3FECRİASLANKAN
9ANKARA-3  
10ANKARA-3MEHMET VEYSELTEMELLİ
11ANKARA-3  
12ANKARA-3ÖZCANOTİ
1ANTALYAHAKKI SARUHANOLUÇ
2ANTALYACANANÇALAĞAN
3ANTALYAMUHSİNTAŞAR
4ANTALYAZÖHRETEDİK
5ANTALYAERBAKANTAĞ
6ANTALYAHÜLYAHASBAY
7ANTALYASELAMİÖZYAŞAR
8ANTALYANİGARDURMUŞ
9ANTALYAFIRATEREN
10ANTALYANERİMANBAKIR
11ANTALYAHASANDOĞAN
12ANTALYAHÜLYAAKTAŞ
13ANTALYAEYUPUŞMA
14ANTALYAKAMİLEYILMAZ
15ANTALYAMAHİRDOĞAN
16ANTALYANEFİSEOĞUZ
17ANTALYASERDARKÖŞKEROĞLU
1ARTVİNFULDENŞAHİN
2ARTVİNSABRİVAYİÇ
1AYDINEBRÜGÜNAY
2AYDINROJİNTANHAN DOĞAN
3AYDINSİNANÇAKMAKÇİ
4AYDINMEDİHAAYHAN
5AYDINABDURRAHMANSARAN
6AYDINALİDAĞ
7AYDINZERRİNALPARSLAN
8AYDINMUHARREMŞENOL
1BALIKESİRMUSTAFAYILDIZ
2BALIKESİRGÜLERTUNAN KARAASLAN
3BALIKESİRCANŞAHÇELİK
4BALIKESİRMEHMETASLAN
5BALIKESİRMEHMETÇELİKTEN
6BALIKESİREMİNFİLİZ
7BALIKESİRFİKRİYEYADIRGI
8BALIKESİRNEVİNYILMAZ ÇAKALOZ
9BALIKESİRMEDİNEÇAĞLIYAN
1BİLECİKHÜSEYİNAĞLAR
2BİLECİKZÜLEYHAÇENGEL
1BİNGÖLÖMER FARUKHÜLAKÜ
2BİNGÖLCEMİLETURHALLI BALSAK
3BİNGÖLFARUKARIS
1BİTLİSHÜSEYİNOLAN
2BİTLİSSEMRAÇAĞLAR GÖKALP
3BİTLİSENVERBARİN
1BOLUGÜNAYBATUR
2BOLUÇİÇEKTUTUŞ
3BOLUÖYKÜ ILGINGÜRSES
1BURDURREYHANYİĞİT
2BURDURMURATYANMAZ
3BURDURSEMRABAYSAL
1BURSA-1CEYLANEROL ERDOĞAN
2BURSA-1CAHİTKIRKAZAK
3BURSA-1SÜMBÜLORHAN
4BURSA-1KEMALETTİNYILDIZ
5BURSA-1MAHKUMTAŞ
6BURSA-1RÜSTEMAVCI
7BURSA-1ABDULKADİRBAYDUR
8BURSA-1MEHMET ALİDOĞU
9BURSA-1BERKAYAKKUŞ
10BURSA-1SERHATÇELİK
1BURSA-2NECDETİPEKYÜZ
2BURSA-2AYTENAVDAN
3BURSA-2RASİMÇELİK
4BURSA-2EYLEMDİNDAROĞLU
5BURSA-2KEMALETTİNDOĞAN
6BURSA-2YÜCELYENTÜRK
7BURSA-2BAHARTOPRAK
8BURSA-2HAKİMTOKMAK
9BURSA-2MAZLUMTAŞ
10BURSA-2MEHMET BURAKKOYUNCU
1ÇANAKKALEADİLEYALÇIN
2ÇANAKKALESİNANEKİNCİ
3ÇANAKKALESEDAALÇINAR
4ÇANAKKALEERGİNFİDAN
1ÇANKIRIHAKAN CANNESLİOĞLU
2ÇANKIRIMELİHADURMUŞ
1ÇORUMŞEREFKARATAŞ
2ÇORUMFADİMEGÜLER ELİK
3ÇORUMÜMİTKÜÇÜKBAYATLILI
4ÇORUMMUHARREMÖZÜNEL
1DENİZLİABDULLAHKOÇ
2DENİZLİŞENOLAKYOL
3DENİZLİMAHİDEÖZTÜRK
4DENİZLİMURATENGİZ
5DENİZLİSONGÜLAKKOYUN
6DENİZLİELİFKAVİLİ
7DENİZLİHAVVAMEŞE
1DİYARBAKIRBERDANÖZTÜRK
2DİYARBAKIRHALİDETÜRKOĞLU
3DİYARBAKIROSMAN CENGİZÇANDAR
4DİYARBAKIRADALETKAYA
5DİYARBAKIRSERHATEREN
6DİYARBAKIRSEVİLAYÇELENK ÖZEN
7DİYARBAKIRMEHMETKAMAÇ
8DİYARBAKIRCEYLANAKÇA CUPOLO
9DİYARBAKIRMEHMET EMİNAKTAR
10DİYARBAKIRAZADBARIŞ
11DİYARBAKIRSONGÜLAYTEK AVŞAR
12DİYARBAKIRSAMETMENGÜÇ
1EDİRNEHANIMGÜZEL
2EDİRNESERDALZIMBA
3EDİRNEÖZLEMÖZDEMİR
4EDİRNEERDALAYDEMİR
1ELAZIĞSAVAŞERDOĞAN
2ELAZIĞNURŞATYEŞİL
3ELAZIĞFUATDOĞAN
4ELAZIĞSULTANYARAY
5ELAZIĞNURETTİNBOĞATEKİN
1ERZİNCANHAYDARPOLAT
2ERZİNCANAYFERTURĞUT
1ERZURUMMERALDANIŞ BEŞTAŞ
2ERZURUMABDURRAHMANSEVER
3ERZURUMBAHARGÖKSU
4ERZURUM  
5ERZURUMAYŞANTARLAN
6ERZURUM  
1ESKİŞEHİRALİ İHSANGEZER
2ESKİŞEHİRFELEKAKSOY
3ESKİŞEHİRMÜSLÜMKOYUN
4ESKİŞEHİRFADİMEPULAT
5ESKİŞEHİRDİLAVERASLAN
6ESKİŞEHİRALEYNA CERENKÖKOĞLU
1GAZİANTEPSEVDAKARACA DEMİR
2GAZİANTEPMURATSARISAÇ
3GAZİANTEPSONGÜLKOÇDAĞ
4GAZİANTEPMUSAAYDIN
5GAZİANTEPDİLANGÜLER
6GAZİANTEPKAHRAMANÇİÇEK
7GAZİANTEPFATMABAYINDIR ÖZGÜR
8GAZİANTEPABDULLAHGÖZEN
9GAZİANTEPAYSİMA MİHRİBAN MEHTAPARSLAN
10GAZİANTEPEDHEMÜNAL
11GAZİANTEPELİFYALÇIN
12GAZİANTEPYILMAZAÇAN
13GAZİANTEPSİNEMERENER BALLAN
14GAZİANTEPMUHAMMED SAİDGÖRGÜN
1GİRESUNRAMAZANDOĞRU
2GİRESUNBEKİRYILMAZ
3GİRESUNSANEM DENİZKURAL
4GİRESUNBÜLENTUZUN
1GÜMÜŞHANEELİFÇİFTÇİ
2GÜMÜŞHANENEHİRSEVİM
1HAKKARİVEZİR COŞKUNPARLAK
2HAKKARİÖZNURBARTİN
3HAKKARİONURDÜŞÜNMEZ
1HATAYKEREMNALBANT
2HATAYŞİRİN NURVURAL
3HATAYNİHATERASLAN
4HATAYMEHTASERT
5HATAYYUSUFKİMYON
6HATAYMEDİHAÖNCEL MUHAMMAD
7HATAYHASAN FEHMİGÖRÜR
8HATAYGÖNÜLÖZTÜRK
9HATAYMEVLÜTBULGUR
10HATAYERCÜMENTKİMYON
11HATAYHERDEMACAR
1ISPARTACÜNEYTLALOĞLU
2ISPARTANAZLITABAK
3ISPARTAMEHMETTAŞÇI
4ISPARTANURTENKARAGÖZ
1MERSİNALİBOZAN
2MERSİNPERİHANKOCA
3MERSİNMUSTAFATÜRK
4MERSİNHAMDİYEKIRICI
5MERSİNŞERİFDURMAZ
6MERSİNHACI BAYRAMKIZARTICI
7MERSİN  
8MERSİN  
9MERSİN  
10MERSİN  
11MERSİN  
12MERSİN  
13MERSİN  
1İSTANBUL-1SIRRI SÜREYYAÖNDER
2İSTANBUL-1KEZİBANKONUKCU KOK
3İSTANBUL-1HAKAN ÖZTÜRK
4İSTANBUL-1TURGUTÖKER
5İSTANBUL-1DERSİMDAĞ
6İSTANBUL-1ÖZTÜRKTÜRKDOĞAN
7İSTANBUL-1  
8İSTANBUL-1ABDULCEBARBARIŞ
9İSTANBUL-1  
10İSTANBUL-1TUNCAYGÖKÇE
11İSTANBUL-1ERDALGÜZEL
12İSTANBUL-1PERVİNTUNBUL
13İSTANBUL-1AYHANERGENÇ
14İSTANBUL-1ÇİĞDEMBEKİROĞLU SADİOĞLU
15İSTANBUL-1DEVRİMŞİMŞEK
16İSTANBUL-1BURCUAYYILDIZ
17İSTANBUL-1BEKİRKIRICI
18İSTANBUL-1SILAÖZTÜRK
19İSTANBUL-1HÜSNÜALKAN
20İSTANBUL-1ÖZGÜLBİNGÖL
21İSTANBUL-1ALAETTİNALTINTAŞ
22İSTANBUL-1NİLAYKUŞ
23İSTANBUL-1  
24İSTANBUL-1CEVRİYEAYDIN
25İSTANBUL-1ALİŞENGÜL
26İSTANBUL-1ZEKİNETÜRKERİ
27İSTANBUL-1İSHAKKARAKAŞ
28İSTANBUL-1AYŞETEPE DOĞAN
29İSTANBUL-1ALİDOĞAN
30İSTANBUL-1AYTENBİNGÖL
31İSTANBUL-1REŞİTKÖÇEROĞLU
32İSTANBUL-1ROZERİNKAYA
33İSTANBUL-1NEFİSEAKSOY
34İSTANBUL-1YILMAZCESUR
35İSTANBUL-1YAĞMURKAVAK
1İSTANBUL-2CENGİZÇİÇEK
2İSTANBUL-2ÖZGÜLSAKİ
3İSTANBUL-2HASAN KAYACEMAL
4İSTANBUL-2ONURHAMZAOĞLU
5İSTANBUL-2KAMİLEKANDAL
6İSTANBUL-2HIDIRKARADAŞ
7İSTANBUL-2  
8İSTANBUL-2  
9İSTANBUL-2  
10İSTANBUL-2DİLŞATCANBAZ KAYA
11İSTANBUL-2ERDALDOĞAN
12İSTANBUL-2AYŞEN AKSOY
13İSTANBUL-2AHMETSAYMADİ
14İSTANBUL-2MENEKŞEKIZILDERE
15İSTANBUL-2CELALALPHAN
16İSTANBUL-2HAZANİLİK
17İSTANBUL-2SERVETGÜZEL
18İSTANBUL-2BERFİNPOLAT
19İSTANBUL-2MUSTAFAÖZTÜRK
20İSTANBUL-2  
21İSTANBUL-2ŞADİÖZDEMİR
22İSTANBUL-2MEHMETTİMURTAŞ
23İSTANBUL-2NURAYONUK
24İSTANBUL-2ABDURRAHMANÖZTÜRK
25İSTANBUL-2GÜNERBASUT
26İSTANBUL-2GÖKHANÇETİN
27İSTANBUL-2  
1İSTANBUL-3ÇİĞDEMKILIÇGÜN UÇAR
2İSTANBUL-3İSKENDERBAYHAN
3İSTANBUL-3ÇİÇEKOTLU
4İSTANBUL-3CELALFIRAT
5İSTANBUL-3CEMİLGÜNGÖREN
6İSTANBUL-3KEREMFIRTINA
7İSTANBUL-3İLKNURBİROL
8İSTANBUL-3ABDULHAKİMDAŞ
9İSTANBUL-3ÇİÇEKARIÇ
10İSTANBUL-3EDİPARSLAN
11İSTANBUL-3ERDALATAŞ
12İSTANBUL-3  
13İSTANBUL-3  
14İSTANBUL-3FERDİYAMAR
15İSTANBUL-3NALANÇELİK
16İSTANBUL-3UĞURŞEKER
17İSTANBUL-3NEVRİMKOTANOĞLU
18İSTANBUL-3YUSUFYALVAÇ
19İSTANBUL-3GÜLFİRAZSAĞLIK
20İSTANBUL-3HÜSEYİNÇALİŞCİ
21İSTANBUL-3ELİFBAYSAL
22İSTANBUL-3NİZAMETTİNÖZTÜRK
23İSTANBUL-3ÖZGÜLBAYDOĞAN
24İSTANBUL-3ERCANSAĞLAM
25İSTANBUL-3NESRİNARSLAN
26İSTANBUL-3FAİKDELİ
27İSTANBUL-3FATMAKÖMÜRCÜ
28İSTANBUL-3HÜSEYİNFİDANBOY
29İSTANBUL-3LEVENTGÖKÇEK
30İSTANBUL-3AYŞECENGİZ
31İSTANBUL-3ABDURRAZAKEKİNCİ
32İSTANBUL-3ŞABAN ROŞANIŞIKTAŞ
33İSTANBUL-3PINARKAYALAR
34İSTANBUL-3MEHMET ŞERİFÖNER
35İSTANBUL-3ERGÜNŞİMŞEK
36İSTANBUL-3İRFANHÜLAKÜ
1İZMİR-1BURCUGÜLÇUBUK
2İZMİR-1ABDULMECİTYILDIRIM
3İZMİR-1SEMRAKIRATLI
4İZMİR-1  
5İZMİR-1  
6İZMİR-1  
7İZMİR-1  
8İZMİR-1  
9İZMİR-1  
10İZMİR-1  
11İZMİR-1  
12İZMİR-1  
13İZMİR-1  
14İZMİR-1  
1İZMİR-2İBRAHİMAKIN
2İZMİR-2CANANKEBENÇ ÖZKAN
3İZMİR-2  
4İZMİR-2  
5İZMİR-2  
6İZMİR-2  
7İZMİR-2  
8İZMİR-2  
9İZMİR-2  
10İZMİR-2  
11İZMİR-2  
12İZMİR-2  
13İZMİR-2  
14İZMİR-2  
1KARSGÜLÜSTANKILIÇ KOÇYİĞİT
2KARSGÜLCANALP
3KARSSERTAÇÇELİKKALELİ
1KASTAMONUBERRİNSELBUZ
2KASTAMONUFİKRETTUFANYAZICI
3KASTAMONUSÖZDARAKDOĞAN
1KAYSERİDAĞISTANBUDAK
2KAYSERİNURANERGEN KILIÇ
3KAYSERİHASANDAŞKIN
4KAYSERİFADİKTEMİZYÜREK
5KAYSERİİZZETKAPLAN
6KAYSERİRANABERK
7KAYSERİİHSANSARIYAR
8KAYSERİSELMAKARAMAN
9KAYSERİALİ ÇELEBİ
10KAYSERİNECLAAKTAY
1KIRKLARELİMERALGARİP
2KIRKLARELİERDALTEKTAŞ
3KIRKLARELİAYŞEN ECEKAVAS
1KIRŞEHİRMUSTAFAKARAMAN
2KIRŞEHİRBEHİYEAKYOL
1KOCAELİÖMER FARUKGERGERLİOĞLU
2KOCAELİ  
3KOCAELİ  
4KOCAELİ  
5KOCAELİ  
6KOCAELİ  
7KOCAELİ  
8KOCAELİ  
9KOCAELİ  
10KOCAELİ  
11KOCAELİ  
12KOCAELİ  
13KOCAELİ  
14KOCAELİ  
1KONYAMULLAŞİMŞEK
2KONYA  
3KONYA  
4KONYA  
5KONYA  
6KONYA  
7KONYA  
8KONYA  
9KONYA  
10KONYA  
11KONYA  
12KONYA  
13KONYA  
14KONYA  
15KONYA  
1KÜTAHYAAYŞEGÜLKORKUTAN
2KÜTAHYABİLALBİLİN
3KÜTAHYAAZİMEDAŞ
4KÜTAHYANİHATYILDIRIM
5KÜTAHYAFİLİZPEŞTEK KESKİN
1MALATYAPERİHANYÜCEKAYA
2MALATYAYUSUFBOZKUŞ
3MALATYASEVİMALAGÖZ
4MALATYAHÜSEYİNKILINÇ
5MALATYAROZERİNERCAN
6MALATYA  
1MANİSAHABİPEKSİK
2MANİSA  
3MANİSA  
4MANİSA  
5MANİSA  
6MANİSA  
7MANİSA  
8MANİSA  
9MANİSA  
10MANİSA  
1KAHRAMANMARAŞHÜSEYİNEROĞLU
2KAHRAMANMARAŞAYŞEGÜKDEMİROĞLU
3KAHRAMANMARAŞ  
4KAHRAMANMARAŞ  
5KAHRAMANMARAŞ  
6KAHRAMANMARAŞ  
7KAHRAMANMARAŞ  
8KAHRAMANMARAŞ  
1MARDİNSALİHAAYDENİZ
2MARDİNKAMURANTANHAN
3MARDİNBERİTANGÜNEŞ
4MARDİNGEORGEASLAN
5MARDİN  
6MARDİNSELAHATTİNERTAŞ
1MUĞLAHASANYILDIRIM
2MUĞLA  
3MUĞLA  
4MUĞLA  
5MUĞLA  
6MUĞLA  
7MUĞLA  
1MUŞSEZAİTEMELLİ
2MUŞSÜMEYYEBOZ
3MUŞSERHATDURSUN
1NEVŞEHİRCAFERKILIÇ
2NEVŞEHİR  
3NEVŞEHİR  
1NİĞDEYASEMİNKAYA
2NİĞDECUMALİADIGÜZEL
3NİĞDEMEDİNEÇEKEN
1ORDUİBRAHİMÖZDEMİREL
2ORDUNURCANKARASU
3ORDUŞEREFÖZKAN
4ORDUÖZDENÜNAL
5ORDUORHANKOCA
6ORDUERTANKABADAYI
1RİZEAYŞEBEKAR
2RİZENECMETTİNDURMUŞ
3RİZEALİ HAMDİCUVELEK
1SAKARYASELAHATTİNYILMAZ
2SAKARYANAHİDEDOĞAN
3SAKARYAİBRAHİMÇELİK
4SAKARYAFİLİZTURAK
5SAKARYAFETHİBULUŞ
6SAKARYAHÜSEYİNATILGAN
7SAKARYAMERALATMAN
8SAKARYAHÜSEYİNKAYA
1SAMSUNEMELZENGİN ÇAKIR
2SAMSUNSAVAŞKARADUMAN
3SAMSUNMENEKŞETUREN
4SAMSUNMAHMUTSÜRMELİ
5SAMSUNGÜNERKARADUMAN
6SAMSUNVEDATÜNAL
7SAMSUNAHMETYALÇIN
8SAMSUNOSMANBAYRAK
9SAMSUNORHAN GAZİKOFOĞLU
1SİİRTTUNCERBAKIRHAN
2SİİRTSABAHATTİNERDOĞAN SARITAŞ
3SİİRT  
1SİNOPYILDIZÖZBEK
2SİNOPAHMETYORKUN
1SİVASGANİKAPLAN
2SİVASMEHMET MUSTAFAYILDIZ
3SİVASVİLDANDOĞAN
4SİVASHÜSEYİNÖZCAN
5SİVASSELMAÖZEL ASI
1TEKİRDAĞMUAZZEZORHAN IŞIK
2TEKİRDAĞ  
3TEKİRDAĞ  
4TEKİRDAĞ  
5TEKİRDAĞ  
6TEKİRDAĞ  
7TEKİRDAĞ  
8TEKİRDAĞ  
1TOKATMELTEMIŞIK
2TOKATEROLTUNÇ
3TOKATNACİYEİSKENDER
4TOKATŞABANYEĞİN
5TOKATSİBELUZUN
1TRABZONFATMABİÇER
2TRABZONABDULÖZCAN
3TRABZONHANİFESEVER
4TRABZONİBRAHİMBAYKAN
5TRABZONNURETTİNKARADENİZ
6TRABZONİSMAİLCAVGA
1TUNCELİAYTENKORDU
1ŞANLIURFAMİTHATSANCAR
2ŞANLIURFAÖMERÖCALAN
3ŞANLIURFADİLANKUNT AYAN
4ŞANLIURFAFERİTŞENYAŞAR
5ŞANLIURFAALİYEKIZILDAMAR
6ŞANLIURFABÜLENTAŞA
7ŞANLIURFANERGİZ ÇİĞDEMKARAKEÇİLİ
8ŞANLIURFAREMZİGENÇDAL
9ŞANLIURFACEMİLEŞAHİN
10ŞANLIURFABAVERGÜL
11ŞANLIURFAAYŞETUTKU
12ŞANLIURFAHALİLÇAY
13ŞANLIURFAMIZGİNALBAYRAK
14ŞANLIURFACELALEDİNERKMEN
1UŞAKAHMETYILMAZ
2UŞAKAYSUTOPAL
3UŞAKÜNALŞEREF
1VANPERVİNBULDAN
2VANZÜLKÜFUÇAR
3VANGÜLCANKAÇMAZ SAYYİĞİT
4VANSİNANÇİFTYÜREK
5VANGÜLDERENVARLİ
6VANMAHMUTDİNSAR
7VANHAVİNKİYE
8VANTAYLANERTAŞ
1YOZGATCEMALBİLGİN
2YOZGATKÜBRADERİN
3YOZGATMEHMET ŞİRİNHARHAR
4YOZGATÖZLEMAYDIN
1ZONGULDAKMEHMET ZEKİSALMANOĞLU
2ZONGULDAKDENİZTOPÇU
3ZONGULDAKBAYRAMSARI
4ZONGULDAKSEYFULLAHYILMAZ
5ZONGULDAKHİKMETARSLAN
1AKSARAYSABUHAAKDAĞ
2AKSARAYBERDAN BORAAKKAYA
3AKSARAYSAYMAARİÇ
4AKSARAYİRFANYAKŞİ
1BAYBURTMESUTBİLGİ
1KARAMANYILDIZKILINÇ
2KARAMANKAYHANYÜKSEL
3KARAMANELİFKIVIRCIK
1KIRIKKALEBURAKÇOĞALAN
2KIRIKKALERAHİMEKÜRKÇÜ
3KIRIKKALEVELATAYGÜN
1BATMANKESKİNBAYINDIR
2BATMANZEYNEPODUNCU
3BATMANMEHMET RÜŞTÜTİRYAKİ
4BATMANNURTENERTUĞRUL
5BATMANEKREMBARAN
1ŞIRNAKNEVROZUYSAL ASLAN
2ŞIRNAKMEHMET ZEKİİRMEZ
3ŞIRNAKAYŞEGÜLDOĞAN DAĞLI
4ŞIRNAKBEDİRHANOSAL
1BARTINSOLMAZÖZLEN
2BARTINALİÖZKAN
1ARDAHANÖZGÜRTANIŞ
2ARDAHANDİCLEAKTÜRK
1IĞDIRYILMAZHUN
2IĞDIRAYSELARAS
1YALOVATUNCAYTURANLI
2YALOVATÜRKANASLAN
3YALOVAABDURRAHMANAPAK
1KARABÜKİBRAHİMEKER
2KARABÜK  
3KARABÜK  
1KİLİSMEHMET SEFAÖZDEMİR
2KİLİSGÜLŞENKARASU
1OSMANİYESEVGÜLAYDIN
2OSMANİYEZİYABAYRAM
3OSMANİYESERENELATAŞ
4OSMANİYESABAHATTİNOKUDUCU
1DÜZCEEKİM DEVRİMÇAPARTAŞ
2DÜZCEMUSTAFAADAY
3DÜZCEBERİVANBUDAKBEYOĞLU

TİP milletvekili adaylarının tam listesi

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