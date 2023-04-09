Diken

Yaramazlara biraz batar!

TİP milletvekili adaylarının tam listesi

Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu.

TİP, ittifaktan ayrılmayacak. (TİP)

Buna göre partinin şu anki vekillerinden Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.


Bunun dışında Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Ankara 2’nci bölge birinci sıradan, Gezi tutuklusu avukat Can Atalay Hatay 1’inci sıradan aday oldu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl Ankara 3’üncü bölge birinci sıradan, Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz İstanbul 2’nci bölge ikinci sıradan aday oldu. LGBTİ+ hakları aktivisti Esmeray Özadikti’yse Öz’ün hemen arkasında üçüncü sıradan aday.

Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2’nci bölge birinci sıradan aday olurken onu Mehmet Kani izledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüzel kişilik kazanması engellenen Yeşiller Partisi’nin eş sözcüleri Özlem Teke ve Koray Doğan Urbarlı da İstanbul 3’üncü ve 2’nci bölgeden aday oldu.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıradan, öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin kardeşi Meryem Göktepe İstanbul 3’üncü bölge ikinci sıradan aday oldu.

Tam liste şöyle:

ADANA1DUYGU YILMAZ
ADANA2SEDA AŞKIN
ADANA3AHMET FARUK ULAŞ
ADANA4MESUT KOYUN
ADANA5UTKU ALEMDAROĞLU
ADANA6DİLA AKAR
ADANA7MERYEM MAZMAN KARTAL
ADANA8ONURCAN GÜRBÜZ
ADANA9EDA BAHAR KOCABEYLER
ADANA10HÜSEYİN EVGİN
ADANA11OĞUZCAN KILIÇ
ADANA12MEHMET SELİM AKMAN
ADANA13MUSTAFA ÇELİK
ADANA14SEMİH AKKIRCIK
ADANA15EREN ARARAT
ADIYAMAN1 
ADIYAMAN2 
ADIYAMAN3 
ADIYAMAN4 
ADIYAMAN5 
AFYONKARAHİSAR1PINAR SİSLİTUNA
AFYONKARAHİSAR2LALE PELİN BEYAZIT
AFYONKARAHİSAR3ARDA DUVARCI
AFYONKARAHİSAR4SEVİL ALTIN
AFYONKARAHİSAR5CAFER ÖZTÜRK
AFYONKARAHİSAR6İBRAHİM ORBAY
AĞRI1 
AĞRI2 
AĞRI3 
AĞRI4 
AKSARAY1DENİZ AY
AKSARAY2EMİR ERSİN KAHRAMAN
AKSARAY3RAMAZAN KORKMAZ
AKSARAY4SONER ASLAN
AMASYA1MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
AMASYA2EREN GÖNEN
AMASYA3DİLAVER ÖZTÜRK
ANKARA-11 
ANKARA-12 
ANKARA-13 
ANKARA-14 
ANKARA-15 
ANKARA-16 
ANKARA-17 
ANKARA-18 
ANKARA-19 
ANKARA-110 
ANKARA-111 
ANKARA-112 
ANKARA-113 
ANKARA-21ÖZGÜR AYBAŞ
ANKARA-22YELDA KOÇAK URFA
ANKARA-23BEKTAŞ RIZA HANEDAN
ANKARA-24ÖZDİL ÜÇÖZ
ANKARA-25SEVGİ HAZIR
ANKARA-26ASİYE SÜLLÜ
ANKARA-27FATİH ÖZAKOĞLU
ANKARA-28MAHİR ÜNSAL ERİŞ
ANKARA-29BARIŞ AYDOĞAN
ANKARA-210YERSU BÜYÜKDAĞ
ANKARA-211MUSTAFA ERTARAKÇI
ANKARA-31OZAN BİNGÖL
ANKARA-32MİSKET ELİF ÇONGUR
ANKARA-33TUĞBA GÜRSOY
ANKARA-34HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
ANKARA-35DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
ANKARA-36EGE ARDA ANILAN
ANKARA-37BEKİR TUNCAY ÇELEN
ANKARA-38OZAN YURDAKAL
ANKARA-39MUSTAFA KOLCU
ANKARA-310EBRU BESE
ANKARA-311ERSİN BEYTEMUR
ANKARA-312ILGIN BARAN ÖCAL
ANTALYA1YUNUS BAŞARAN
ANTALYA2BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
ANTALYA3EMİRE ULUTAŞ
ANTALYA4TUNCAY KOÇ
ANTALYA5EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
ANTALYA6AYŞE BİLGE KALIN
ANTALYA7EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
ANTALYA8KERİM UĞUR
ANTALYA9GÜLİZAR KOCADAĞ
ANTALYA10HASAN GİRGİNEL
ANTALYA11AYFER GÜNEŞHAN
ANTALYA12AHMET ELATAŞ
ANTALYA13BETÜL ÜRKÜTEN
ANTALYA14GAMZE PELİN DEMİRCAN
ANTALYA15BİLGE ERK
ANTALYA16LEYLA ÇELEBİ
ANTALYA17MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
ARDAHAN1 
ARDAHAN2 
ARTVİN1FEYZULLAH SERKAN ACAR
ARTVİN2TİMUR ŞİMŞEK
AYDIN1 
AYDIN2 
AYDIN3 
AYDIN4 
AYDIN5 
AYDIN6 
AYDIN7 
AYDIN8
BALIKESİR1SERHAT SUHA ÖZCAN
BALIKESİR2MÜGE OKUR
BALIKESİR3AÇELYA SUNGUR
BALIKESİR4ŞERİFE SEVİM ŞENEL
BALIKESİR5OKTAY ŞÜKÜR
BALIKESİR6BARAN BAKIR
BALIKESİR7GİZEM YOĞURTÇU
BALIKESİR8CEM CANTAŞ
BALIKESİR9FATİH NİYAZİOĞLU
BARTIN1 
BARTIN2 
BATMAN1 
BATMAN2 
BATMAN3 
BATMAN4 
BATMAN5 
BAYBURT1AYSEL SİLİ
BİLECİK1CENK DİK
BİLECİK2CEYLAN ÖZÇELİK
BİNGÖL1 
BİNGÖL2 
BİNGÖL3 
BİTLİS1 
BİTLİS2 
BİTLİS3 
BOLU1FİGEN ÇAKIR
BOLU2ERAYCAN SAFA
BOLU3ÖMER BARIŞ SAFİ
BURDUR1 
BURDUR2 
BURDUR3 
BURSA-11MAHMUT HAKAN KOÇAK
BURSA-12HELİN İLCEK
BURSA-13ERHAN İMRALI
BURSA-14SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
BURSA-15TİMUR TORGAY
BURSA-16EYLEM GÜN GÜNEŞ
BURSA-17SUAT ŞENOCAK
BURSA-18BUSENUR ÇOBAN
BURSA-19ADİ MURAT DEMİRHAN
BURSA-110REFAYİ REFAYİOĞLU
BURSA-21 
BURSA-22 
BURSA-23 
BURSA-24 
BURSA-25 
BURSA-26 
BURSA-27 
BURSA-28 
BURSA-29 
BURSA-210 
ÇANAKKALE1AYFER GÖL
ÇANAKKALE2REYHAN ÇALIŞKAN
ÇANAKKALE3MUHHAMED YAVAŞ
ÇANAKKALE4DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
ÇANKIRI1SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
ÇANKIRI2MURAT ÖZBEK
ÇORUM1HABİBE ALKAN
ÇORUM2CANSEVER EKER
ÇORUM3CAN NESİMİ KARABİBER
ÇORUM4ASMİN NİMET SİNGEZ
DENİZLİ1YAĞMUR YALÇIN
DENİZLİ2COŞKUN ÇETİN
DENİZLİ3PELİN ŞEN
DENİZLİ4SERDAL ATLAMIŞ
DENİZLİ5SERDAR AŞÇI
DENİZLİ6İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
DENİZLİ7HATİCE KİRİŞ
DİYARBAKIR1 
DİYARBAKIR2 
DİYARBAKIR3 
DİYARBAKIR4 
DİYARBAKIR5 
DİYARBAKIR6 
DİYARBAKIR7 
DİYARBAKIR8 
DİYARBAKIR9 
DİYARBAKIR10 
DİYARBAKIR11 
DİYARBAKIR12 
DÜZCE1ALEV İŞLER
DÜZCE2IRMAK SAÇKESEN
DÜZCE3EBRU ŞEN
EDİRNE1GÜRAY MUHÇU
EDİRNE2CANER SOYDAN
EDİRNE3ZELAL ÖZCAN
EDİRNE4İLHAN BİLECİK
ELAZIĞ1 
ELAZIĞ2 
ELAZIĞ3 
ELAZIĞ4 
ELAZIĞ5 
ERZİNCAN1MÜSLİM ETLEÇ
ERZİNCAN2ÜNAL ÖZÇELİK
ERZURUM1 
ERZURUM2 
ERZURUM3 
ERZURUM4 
ERZURUM5 
ERZURUM6 
ESKİŞEHİR1GÖKAY BAŞAR
ESKİŞEHİR2FATMA GİRGİN
ESKİŞEHİR3AYHAN KAYA
ESKİŞEHİR4ASLIHAN TERE
ESKİŞEHİR5BEDİ UYGAR UĞURLU
ESKİŞEHİR6YALÇIN KOMŞU
GAZİANTEP1 
GAZİANTEP2 
GAZİANTEP3 
GAZİANTEP4 
GAZİANTEP5 
GAZİANTEP6 
GAZİANTEP7 
GAZİANTEP8 
GAZİANTEP9 
GAZİANTEP10 
GAZİANTEP11 
GAZİANTEP12 
GAZİANTEP13 
GAZİANTEP14 
GİRESUN1NİHAL MEMİŞ DİZDAR
GİRESUN2ÖMÜR HAKYEMEZ
GİRESUN3FIRAT KURTAL
GİRESUN4NESLİHAN ÖZAL
GÜMÜŞHANE1BAHADIR YAVUZ
GÜMÜŞHANE2ÖZLEM DOĞAN
HAKKARİ1 
HAKKARİ2 
HAKKARİ3 
HATAY1ŞERAFETTİN CAN ATALAY
HATAY2AYLİN AÇIKGÖZ
HATAY3MEHMET ALİ GÜMÜŞ
HATAY4EMRAH KARAÇAY
HATAY5HASAN AŞKAR
HATAY6NURCAN ÖRDEK
HATAY7CANSU DALOĞLU
HATAY8BARIŞ DAĞ
HATAY9ABDULHAMİT YAYAR
HATAY10HÜSEYİN AKGÖL
HATAY11ÖZLEM PARLAK
IĞDIR1 
IĞDIR2 
ISPARTA1ZÜBEYDE ARSAN
ISPARTA2CAFER YELSALI
ISPARTA3ALİ NUR DÖNMEZ
ISPARTA4OYLUN ERCAN
İSTANBUL-11SALİHA SERA KADIGİL
İSTANBUL-12ANIL DENİZCİ
İSTANBUL-13ALİ RONAY
İSTANBUL-14FATMA KARABULUT
İSTANBUL-15SEDAT DUREL
İSTANBUL-16TAYFUN BUDAK
İSTANBUL-17DİDEM DOĞAN AYDEDİM
İSTANBUL-18ASUMAN FAZLIOĞLU
İSTANBUL-19ERDİNÇ MEHMETOĞLU
İSTANBUL-110ARİF ÖZDEMİR
İSTANBUL-111MAHBİP DİLEK
İSTANBUL-112ÇAĞLAR ÇAĞLI
İSTANBUL-113FİLİZ KILIÇ
İSTANBUL-114FOTİ BENLİSOY
İSTANBUL-115HARUN GÖKTEPE
İSTANBUL-116MİZGİN ÖZMEN
İSTANBUL-117BÜLENT YÜKSEL
İSTANBUL-118ALİ İZZET ETİ
İSTANBUL-119FIRAT ÇOBAN
İSTANBUL-120GÖKÇE USTA
İSTANBUL-121EYLEM PINAR
İSTANBUL-122GÖRKEM DURU
İSTANBUL-123ZEYNEP DEMİREL
İSTANBUL-124OKTAY RAİF EVRENSEL
İSTANBUL-125MEHMET KILIÇ
İSTANBUL-126MEHMET ACAR
İSTANBUL-127EZGİ CEREN IŞIK
İSTANBUL-128ESİN AYDIN KAYA
İSTANBUL-129GÜNER YENER
İSTANBUL-130NURDAN ÜNVER
İSTANBUL-131HAKAN BİLGEHAN
İSTANBUL-132ESMA KARA
İSTANBUL-133EMİRHAN TURAN
İSTANBUL-134CENK VERDİ
İSTANBUL-135UTKU URAZ AYDIN
İSTANBUL-21AHMET ŞIK
İSTANBUL-22MISRA ÖZ
İSTANBUL-23ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
İSTANBUL-24KORAY DOĞAN URBARLI
İSTANBUL-25YILMAZ ASLANTÜRK
İSTANBUL-26ŞERİF ÖZGÜR URFA
İSTANBUL-27FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
İSTANBUL-28ATAKAN ÖZSOY
İSTANBUL-29ENES KARAKAŞ
İSTANBUL-210EVİN DOĞU
İSTANBUL-211SENNUR SIRBUDAK
İSTANBUL-212NACİYE BABALIK
İSTANBUL-213BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
İSTANBUL-214METİN AKIN
İSTANBUL-215EMRAH YALÇIN
İSTANBUL-216ELİF DAMLA İLGİN
İSTANBUL-217HASAN HÜSEYİN ŞENSES
İSTANBUL-218BAHA AYDIN
İSTANBUL-219MEHMET KÖKSAL
İSTANBUL-220TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
İSTANBUL-221KAYACAN ÇENGEL
İSTANBUL-222OZAN ERBAŞ
İSTANBUL-223CAN YILMAZ KAYA
İSTANBUL-224DERSİM ŞAN GENÇ
İSTANBUL-225EREN IŞIKBAŞ
İSTANBUL-226MERTCAN İLGÖZ
İSTANBUL-227HASAN KARAYİĞİT
İSTANBUL-31ERKAN BAŞ
İSTANBUL-32MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
İSTANBUL-33UMUR EKREM TALU
İSTANBUL-34YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
İSTANBUL-35ÖZLEM TEKE
İSTANBUL-36FEREMEZ TUNCAY
İSTANBUL-37JİYAN AYBAR
İSTANBUL-38AYLİN DOĞAN
İSTANBUL-39BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
İSTANBUL-310NİLAY BARKIN
İSTANBUL-311NİLER ALBAYRAK
İSTANBUL-312EKREM ERDİN
İSTANBUL-313VEYSEL DÖNMEZ
İSTANBUL-314AHMET ORAL
İSTANBUL-315EBRU KIRANER
İSTANBUL-316MUHAMMED ÇELİK
İSTANBUL-317SAADET ÖZSOY
İSTANBUL-318FERHAT ÇELİKOĞLU
İSTANBUL-319ÖMER TURA
İSTANBUL-320ALEV SANATLIOĞLU
İSTANBUL-321SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
İSTANBUL-322TANYEL SÜZER
İSTANBUL-323ÜMİT DENİZ
İSTANBUL-324FATMA BERAZZİOĞLU
İSTANBUL-325SERKAN GENÇ
İSTANBUL-326GÜNGÖR KAYA
İSTANBUL-327GÖZDE ÖZEL
İSTANBUL-328NİLGÜN TUTAK
İSTANBUL-329ŞAHİN ÖZSOY
İSTANBUL-330ÖZGE İNCE
İSTANBUL-331ANIL GÜLER
İSTANBUL-332YAĞMUR ÇETİN
İSTANBUL-333NURHAK GÖRKEM DOĞAN
İSTANBUL-334İLKİN ERKORKUT
İSTANBUL-335GİZEM YERİK
İSTANBUL-336GÜN ÇAĞ AYDIN
İZMİR-11 
İZMİR-12 
İZMİR-13 
İZMİR-14 
İZMİR-15 
İZMİR-16 
İZMİR-17 
İZMİR-18 
İZMİR-19 
İZMİR-110 
İZMİR-111 
İZMİR-112 
İZMİR-113 
İZMİR-114 
İZMİR-21İRFAN DEĞİRMENCİ
İZMİR-22MEHMET KANİ
İZMİR-23ESER ATAK
İZMİR-24ADALET KUL
İZMİR-25ÖZLEM AVCI
İZMİR-26AYDIN TEPE
İZMİR-27AYKUT YÜKSEL
İZMİR-28DENİZ KONDİL
İZMİR-29MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
İZMİR-210ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
İZMİR-211GÜZEL ÖZTÜRK
İZMİR-212OYA OYBİR MİDİLLİ
İZMİR-213BEYZA YAMAN
İZMİR-214MELİS AYDINLI
KAHRAMANMARAŞ1 
KAHRAMANMARAŞ2 
KAHRAMANMARAŞ3 
KAHRAMANMARAŞ4 
KAHRAMANMARAŞ5 
KAHRAMANMARAŞ6 
KAHRAMANMARAŞ7 
KAHRAMANMARAŞ8 
KARABÜK1GÜNUZ FULYA UZ
KARABÜK2ARZU GENLİK
KARABÜK3ÖZÜM HANCI
KARAMAN1EZGİ GÜLŞEN
KARAMAN2KENAN YILMAZ
KARAMAN3OĞUZ YAŞARGİL
KARS1 
KARS2 
KARS3 
KASTAMONU1 
KASTAMONU2 
KASTAMONU3 
KAYSERİ1AHMET ÇAKIR
KAYSERİ2NAZIR KAPUSUZ
KAYSERİ3İLAYDA TOK
KAYSERİ4ÖZLEM DEMİR
KAYSERİ5SERCAN LAÇIN
KAYSERİ6EREN GÜRPINAR
KAYSERİ7AHMET İŞBİLEN
KAYSERİ8BERİL KARABULUT
KAYSERİ9CEVHER ÖZBOLAT
KAYSERİ10AYSEL DUMAN
KIRIKKALE1 
KIRIKKALE2 
KIRIKKALE3 
KIRKLARELİ1ZEYNEP BİLGİÇ
KIRKLARELİ2YILMAZ BİÇER
KIRKLARELİ3DENİZ ÖZTÜRK
KIRŞEHİR1SİNAN YILDIIRM
KIRŞEHİR2FUNDAGÜL DEMİRKOL
KİLİS1 
KİLİS2 
KOCAELİ1 
KOCAELİ2 
KOCAELİ3 
KOCAELİ4 
KOCAELİ5 
KOCAELİ6 
KOCAELİ7 
KOCAELİ8 
KOCAELİ9 
KOCAELİ10 
KOCAELİ11 
KOCAELİ12 
KOCAELİ13 
KOCAELİ14 
KONYA1BİLAL ORTAKALAYCI
KONYA2PINAR BABİR
KONYA3İBRAHİM ALTINPINAR
KONYA4BİLGE KAAN ÖZDAL
KONYA5YUNUS KOCA
KONYA6MUHAMMED ENES AKUĞUR
KONYA7AYŞE BAĞLAMIŞ
KONYA8DENİZ CAN AYDIN
KONYA9YAĞMUR TOK AL
KONYA10MAHİ ÖZNUR BİLEN
KONYA11CENAN ŞARMAN UTKU
KONYA12ÖMER ERYETKİN
KONYA13NURCAN KAYA
KONYA14SERKAN TUNÇ KEÇELİ
KONYA15AYŞE ERDOĞAN
KÜTAHYA1İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
KÜTAHYA2ADNAN PAK
KÜTAHYA3MUSTAFA ÖZMEN
KÜTAHYA4BURAK ŞERİF KARATEKE
KÜTAHYA5UTKU ÇİFCİ
MALATYA1 
MALATYA2 
MALATYA3 
MALATYA4 
MALATYA5 
MALATYA6 
MANİSA1 
MANİSA2 
MANİSA3 
MANİSA4 
MANİSA5 
MANİSA6 
MANİSA7 
MANİSA8 
MANİSA9 
MANİSA10 
MARDİN1 
MARDİN2 
MARDİN3 
MARDİN4 
MARDİN5 
MARDİN6 
MERSİN1HAKAN GÜNEŞ
MERSİN2EBRU ÇERÇİ
MERSİN3BÜLENT UFUK ATEŞ
MERSİN4GENCER BAYKUL
MERSİN5ŞİLAN EKİNCİ
MERSİN6UĞURCAN ESİROĞLU
MERSİN7AYŞE SİBEL LEVENT
MERSİN8ALİ HAKAN ÇETİN
MERSİN9TENZİLE YADİGAR AK
MERSİN10OĞUZ ÖZCANLI
MERSİN11OLCAY YILMAZ ULUĞ
MERSİN12KAMURAN GÜNAY
MERSİN13DENİZ ARSLAN
MUĞLA1MEHMET ASLANTUĞ
MUĞLA2NEŞE TUNCER GÜNGÜT
MUĞLA3OSMAN GÜLGÜN
MUĞLA4MEHMET YAPICI
MUĞLA5YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
MUĞLA6FÜSUN ÜNLÜSOY
MUĞLA7NEŞET KARADAĞ
MUŞ1 
MUŞ2 
MUŞ3 
NEVŞEHİR1HAYRETTİN BAYER
NEVŞEHİR2GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
NEVŞEHİR3İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
NİĞDE1ELİF ÖNDER
NİĞDE2KEREM TANILKAN
NİĞDE3EKİN DİCLE ERBİLGİN
ORDU1AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
ORDU2ERTUĞRUL KAHRAAMN
ORDU3MERT EFE
ORDU4DENİZ ARSLANTÜRK
ORDU5TANSU AYIK
ORDU6HAKAN DUYAN
OSMANİYE1SABİHA GÜNDÜZALP
OSMANİYE2MUSTAFA DENİZLİ
OSMANİYE3ONUR TOSUNÖZ
OSMANİYE4BURAK SARIBIYIK
RİZE1BİLSAY KANAT
RİZE2METİN KARADENİZ
RİZE3AYBÜKE GEZEREL
SAKARYA1SAADET DİRİARIN
SAKARYA2PELİN SÖNMEZ
SAKARYA3UĞUR ALET
SAKARYA4İNCİNUR ALA
SAKARYA5PELİN KISA
SAKARYA6ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
SAKARYA7YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
SAKARYA8ONUR YANAR
SAMSUN1ARSLAN BOLAT
SAMSUN2ÖZGE GÖKSU
SAMSUN3TUNAHAN GÖK
SAMSUN4ONUR ÇELİK
SAMSUN5GÜLCAY KAYA
SAMSUN6HİLMİ ÖZDEMİR
SAMSUN7ARAL DEMİRCAN
SAMSUN8KEMAL SERDAR ERBİL
SAMSUN9BUSE BADE İSKENT
SİİRT1 
SİİRT2 
SİİRT3 
SİNOP1NURHAN ÇAYLI
SİNOP2ÇAĞLA KURT
SİVAS1KÖKSAL TEK
SİVAS2YAĞMUR AKIN
SİVAS3VELİ REÇBER
SİVAS4HAKAN TEKŞEN
SİVAS5YUSUF AKGEDİK
ŞANLIURFA1 
ŞANLIURFA2 
ŞANLIURFA3 
ŞANLIURFA4 
ŞANLIURFA5 
ŞANLIURFA6 
ŞANLIURFA7 
ŞANLIURFA8 
ŞANLIURFA9 
ŞANLIURFA10 
ŞANLIURFA11 
ŞANLIURFA12 
ŞANLIURFA13 
ŞANLIURFA14 
ŞIRNAK1 
ŞIRNAK2 
ŞIRNAK3 
ŞIRNAK4 
TEKİRDAĞ1BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
TEKİRDAĞ2MEHMET AYTEKİN
TEKİRDAĞ3EMR SEVİLMİŞ
TEKİRDAĞ4İSMAİL ÖZTOK
TEKİRDAĞ5BETÜL OKUYAN
TEKİRDAĞ6GÜLENAY SUNA
TEKİRDAĞ7KARDELEN EVCİMEN
TEKİRDAĞ8ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
TOKAT1ERDOĞAN KILINÇ
TOKAT2HARUN KILIÇOĞLU
TOKAT3EMİN AKBABA
TOKAT4DİLEK FERDA YAMANLAR
TOKAT5ERSİN EVRAN
TRABZON1SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
TRABZON2YAVUZ KAYNAR
TRABZON3ÖMÜR ÖZDEMİR
TRABZON4EMİNE SPOR
TRABZON5ASİL MADENLİ
TRABZON6KEMAL BAKIRCI
TUNCELİ1 
UŞAK1AYŞE DEVRİM OĞUR
UŞAK2ÖNDER AKAR
UŞAK3AKIN METE
VAN1 
VAN2 
VAN3 
VAN4 
VAN5 
VAN6 
VAN7 
VAN8 
YALOVA1BUKET ÇINAR GELİR
YALOVA2EMRAH KAZDAL
YALOVA3BURKAY HASDEMİR
YOZGAT1ASLI YAPAR ŞAKTANLI
YOZGAT2BEKİR ZAFER İLKEN
YOZGAT3ASLI ŞİMŞEK
YOZGAT4KÖKSAL KAPLAN
ZONGULDAK1FATMA KILIÇARSLAN
ZONGULDAK2ŞENER BOSTANCI
ZONGULDAK3DİLAN GÜLLE
ZONGULDAK4TÜRKAN BAYTEKİN
ZONGULDAK5UMUR OZAN ŞAHİN

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