TİP milletvekili adaylarının tam listesi

Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu.
Buna göre partinin şu anki vekillerinden Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.
Bunun dışında Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Ankara 2’nci bölge birinci sıradan, Gezi tutuklusu avukat Can Atalay Hatay 1’inci sıradan aday oldu.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl Ankara 3’üncü bölge birinci sıradan, Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz İstanbul 2’nci bölge ikinci sıradan aday oldu. LGBTİ+ hakları aktivisti Esmeray Özadikti’yse Öz’ün hemen arkasında üçüncü sıradan aday.
Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2’nci bölge birinci sıradan aday olurken onu Mehmet Kani izledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından tüzel kişilik kazanması engellenen Yeşiller Partisi’nin eş sözcüleri Özlem Teke ve Koray Doğan Urbarlı da İstanbul 3’üncü ve 2’nci bölgeden aday oldu.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıradan, öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin kardeşi Meryem Göktepe İstanbul 3’üncü bölge ikinci sıradan aday oldu.
Tam liste şöyle:
|ADANA
|1
|DUYGU YILMAZ
|ADANA
|2
|SEDA AŞKIN
|ADANA
|3
|AHMET FARUK ULAŞ
|ADANA
|4
|MESUT KOYUN
|ADANA
|5
|UTKU ALEMDAROĞLU
|ADANA
|6
|DİLA AKAR
|ADANA
|7
|MERYEM MAZMAN KARTAL
|ADANA
|8
|ONURCAN GÜRBÜZ
|ADANA
|9
|EDA BAHAR KOCABEYLER
|ADANA
|10
|HÜSEYİN EVGİN
|ADANA
|11
|OĞUZCAN KILIÇ
|ADANA
|12
|MEHMET SELİM AKMAN
|ADANA
|13
|MUSTAFA ÇELİK
|ADANA
|14
|SEMİH AKKIRCIK
|ADANA
|15
|EREN ARARAT
|ADIYAMAN
|1
|ADIYAMAN
|2
|ADIYAMAN
|3
|ADIYAMAN
|4
|ADIYAMAN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|1
|PINAR SİSLİTUNA
|AFYONKARAHİSAR
|2
|LALE PELİN BEYAZIT
|AFYONKARAHİSAR
|3
|ARDA DUVARCI
|AFYONKARAHİSAR
|4
|SEVİL ALTIN
|AFYONKARAHİSAR
|5
|CAFER ÖZTÜRK
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM ORBAY
|AĞRI
|1
|AĞRI
|2
|AĞRI
|3
|AĞRI
|4
|AKSARAY
|1
|DENİZ AY
|AKSARAY
|2
|EMİR ERSİN KAHRAMAN
|AKSARAY
|3
|RAMAZAN KORKMAZ
|AKSARAY
|4
|SONER ASLAN
|AMASYA
|1
|MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
|AMASYA
|2
|EREN GÖNEN
|AMASYA
|3
|DİLAVER ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|1
|ANKARA-1
|2
|ANKARA-1
|3
|ANKARA-1
|4
|ANKARA-1
|5
|ANKARA-1
|6
|ANKARA-1
|7
|ANKARA-1
|8
|ANKARA-1
|9
|ANKARA-1
|10
|ANKARA-1
|11
|ANKARA-1
|12
|ANKARA-1
|13
|ANKARA-2
|1
|ÖZGÜR AYBAŞ
|ANKARA-2
|2
|YELDA KOÇAK URFA
|ANKARA-2
|3
|BEKTAŞ RIZA HANEDAN
|ANKARA-2
|4
|ÖZDİL ÜÇÖZ
|ANKARA-2
|5
|SEVGİ HAZIR
|ANKARA-2
|6
|ASİYE SÜLLÜ
|ANKARA-2
|7
|FATİH ÖZAKOĞLU
|ANKARA-2
|8
|MAHİR ÜNSAL ERİŞ
|ANKARA-2
|9
|BARIŞ AYDOĞAN
|ANKARA-2
|10
|YERSU BÜYÜKDAĞ
|ANKARA-2
|11
|MUSTAFA ERTARAKÇI
|ANKARA-3
|1
|OZAN BİNGÖL
|ANKARA-3
|2
|MİSKET ELİF ÇONGUR
|ANKARA-3
|3
|TUĞBA GÜRSOY
|ANKARA-3
|4
|HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
|ANKARA-3
|5
|DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
|ANKARA-3
|6
|EGE ARDA ANILAN
|ANKARA-3
|7
|BEKİR TUNCAY ÇELEN
|ANKARA-3
|8
|OZAN YURDAKAL
|ANKARA-3
|9
|MUSTAFA KOLCU
|ANKARA-3
|10
|EBRU BESE
|ANKARA-3
|11
|ERSİN BEYTEMUR
|ANKARA-3
|12
|ILGIN BARAN ÖCAL
|ANTALYA
|1
|YUNUS BAŞARAN
|ANTALYA
|2
|BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
|ANTALYA
|3
|EMİRE ULUTAŞ
|ANTALYA
|4
|TUNCAY KOÇ
|ANTALYA
|5
|EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
|ANTALYA
|6
|AYŞE BİLGE KALIN
|ANTALYA
|7
|EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
|ANTALYA
|8
|KERİM UĞUR
|ANTALYA
|9
|GÜLİZAR KOCADAĞ
|ANTALYA
|10
|HASAN GİRGİNEL
|ANTALYA
|11
|AYFER GÜNEŞHAN
|ANTALYA
|12
|AHMET ELATAŞ
|ANTALYA
|13
|BETÜL ÜRKÜTEN
|ANTALYA
|14
|GAMZE PELİN DEMİRCAN
|ANTALYA
|15
|BİLGE ERK
|ANTALYA
|16
|LEYLA ÇELEBİ
|ANTALYA
|17
|MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
|ARDAHAN
|1
|ARDAHAN
|2
|ARTVİN
|1
|FEYZULLAH SERKAN ACAR
|ARTVİN
|2
|TİMUR ŞİMŞEK
|AYDIN
|1
|AYDIN
|2
|AYDIN
|3
|AYDIN
|4
|AYDIN
|5
|AYDIN
|6
|AYDIN
|7
|AYDIN
|8
|BALIKESİR
|1
|SERHAT SUHA ÖZCAN
|BALIKESİR
|2
|MÜGE OKUR
|BALIKESİR
|3
|AÇELYA SUNGUR
|BALIKESİR
|4
|ŞERİFE SEVİM ŞENEL
|BALIKESİR
|5
|OKTAY ŞÜKÜR
|BALIKESİR
|6
|BARAN BAKIR
|BALIKESİR
|7
|GİZEM YOĞURTÇU
|BALIKESİR
|8
|CEM CANTAŞ
|BALIKESİR
|9
|FATİH NİYAZİOĞLU
|BARTIN
|1
|BARTIN
|2
|BATMAN
|1
|BATMAN
|2
|BATMAN
|3
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|BAYBURT
|1
|AYSEL SİLİ
|BİLECİK
|1
|CENK DİK
|BİLECİK
|2
|CEYLAN ÖZÇELİK
|BİNGÖL
|1
|BİNGÖL
|2
|BİNGÖL
|3
|BİTLİS
|1
|BİTLİS
|2
|BİTLİS
|3
|BOLU
|1
|FİGEN ÇAKIR
|BOLU
|2
|ERAYCAN SAFA
|BOLU
|3
|ÖMER BARIŞ SAFİ
|BURDUR
|1
|BURDUR
|2
|BURDUR
|3
|BURSA-1
|1
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|BURSA-1
|2
|HELİN İLCEK
|BURSA-1
|3
|ERHAN İMRALI
|BURSA-1
|4
|SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
|BURSA-1
|5
|TİMUR TORGAY
|BURSA-1
|6
|EYLEM GÜN GÜNEŞ
|BURSA-1
|7
|SUAT ŞENOCAK
|BURSA-1
|8
|BUSENUR ÇOBAN
|BURSA-1
|9
|ADİ MURAT DEMİRHAN
|BURSA-1
|10
|REFAYİ REFAYİOĞLU
|BURSA-2
|1
|BURSA-2
|2
|BURSA-2
|3
|BURSA-2
|4
|BURSA-2
|5
|BURSA-2
|6
|BURSA-2
|7
|BURSA-2
|8
|BURSA-2
|9
|BURSA-2
|10
|ÇANAKKALE
|1
|AYFER GÖL
|ÇANAKKALE
|2
|REYHAN ÇALIŞKAN
|ÇANAKKALE
|3
|MUHHAMED YAVAŞ
|ÇANAKKALE
|4
|DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
|ÇANKIRI
|1
|SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
|ÇANKIRI
|2
|MURAT ÖZBEK
|ÇORUM
|1
|HABİBE ALKAN
|ÇORUM
|2
|CANSEVER EKER
|ÇORUM
|3
|CAN NESİMİ KARABİBER
|ÇORUM
|4
|ASMİN NİMET SİNGEZ
|DENİZLİ
|1
|YAĞMUR YALÇIN
|DENİZLİ
|2
|COŞKUN ÇETİN
|DENİZLİ
|3
|PELİN ŞEN
|DENİZLİ
|4
|SERDAL ATLAMIŞ
|DENİZLİ
|5
|SERDAR AŞÇI
|DENİZLİ
|6
|İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
|DENİZLİ
|7
|HATİCE KİRİŞ
|DİYARBAKIR
|1
|DİYARBAKIR
|2
|DİYARBAKIR
|3
|DİYARBAKIR
|4
|DİYARBAKIR
|5
|DİYARBAKIR
|6
|DİYARBAKIR
|7
|DİYARBAKIR
|8
|DİYARBAKIR
|9
|DİYARBAKIR
|10
|DİYARBAKIR
|11
|DİYARBAKIR
|12
|DÜZCE
|1
|ALEV İŞLER
|DÜZCE
|2
|IRMAK SAÇKESEN
|DÜZCE
|3
|EBRU ŞEN
|EDİRNE
|1
|GÜRAY MUHÇU
|EDİRNE
|2
|CANER SOYDAN
|EDİRNE
|3
|ZELAL ÖZCAN
|EDİRNE
|4
|İLHAN BİLECİK
|ELAZIĞ
|1
|ELAZIĞ
|2
|ELAZIĞ
|3
|ELAZIĞ
|4
|ELAZIĞ
|5
|ERZİNCAN
|1
|MÜSLİM ETLEÇ
|ERZİNCAN
|2
|ÜNAL ÖZÇELİK
|ERZURUM
|1
|ERZURUM
|2
|ERZURUM
|3
|ERZURUM
|4
|ERZURUM
|5
|ERZURUM
|6
|ESKİŞEHİR
|1
|GÖKAY BAŞAR
|ESKİŞEHİR
|2
|FATMA GİRGİN
|ESKİŞEHİR
|3
|AYHAN KAYA
|ESKİŞEHİR
|4
|ASLIHAN TERE
|ESKİŞEHİR
|5
|BEDİ UYGAR UĞURLU
|ESKİŞEHİR
|6
|YALÇIN KOMŞU
|GAZİANTEP
|1
|GAZİANTEP
|2
|GAZİANTEP
|3
|GAZİANTEP
|4
|GAZİANTEP
|5
|GAZİANTEP
|6
|GAZİANTEP
|7
|GAZİANTEP
|8
|GAZİANTEP
|9
|GAZİANTEP
|10
|GAZİANTEP
|11
|GAZİANTEP
|12
|GAZİANTEP
|13
|GAZİANTEP
|14
|GİRESUN
|1
|NİHAL MEMİŞ DİZDAR
|GİRESUN
|2
|ÖMÜR HAKYEMEZ
|GİRESUN
|3
|FIRAT KURTAL
|GİRESUN
|4
|NESLİHAN ÖZAL
|GÜMÜŞHANE
|1
|BAHADIR YAVUZ
|GÜMÜŞHANE
|2
|ÖZLEM DOĞAN
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ŞERAFETTİN CAN ATALAY
|HATAY
|2
|AYLİN AÇIKGÖZ
|HATAY
|3
|MEHMET ALİ GÜMÜŞ
|HATAY
|4
|EMRAH KARAÇAY
|HATAY
|5
|HASAN AŞKAR
|HATAY
|6
|NURCAN ÖRDEK
|HATAY
|7
|CANSU DALOĞLU
|HATAY
|8
|BARIŞ DAĞ
|HATAY
|9
|ABDULHAMİT YAYAR
|HATAY
|10
|HÜSEYİN AKGÖL
|HATAY
|11
|ÖZLEM PARLAK
|IĞDIR
|1
|IĞDIR
|2
|ISPARTA
|1
|ZÜBEYDE ARSAN
|ISPARTA
|2
|CAFER YELSALI
|ISPARTA
|3
|ALİ NUR DÖNMEZ
|ISPARTA
|4
|OYLUN ERCAN
|İSTANBUL-1
|1
|SALİHA SERA KADIGİL
|İSTANBUL-1
|2
|ANIL DENİZCİ
|İSTANBUL-1
|3
|ALİ RONAY
|İSTANBUL-1
|4
|FATMA KARABULUT
|İSTANBUL-1
|5
|SEDAT DUREL
|İSTANBUL-1
|6
|TAYFUN BUDAK
|İSTANBUL-1
|7
|DİDEM DOĞAN AYDEDİM
|İSTANBUL-1
|8
|ASUMAN FAZLIOĞLU
|İSTANBUL-1
|9
|ERDİNÇ MEHMETOĞLU
|İSTANBUL-1
|10
|ARİF ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|11
|MAHBİP DİLEK
|İSTANBUL-1
|12
|ÇAĞLAR ÇAĞLI
|İSTANBUL-1
|13
|FİLİZ KILIÇ
|İSTANBUL-1
|14
|FOTİ BENLİSOY
|İSTANBUL-1
|15
|HARUN GÖKTEPE
|İSTANBUL-1
|16
|MİZGİN ÖZMEN
|İSTANBUL-1
|17
|BÜLENT YÜKSEL
|İSTANBUL-1
|18
|ALİ İZZET ETİ
|İSTANBUL-1
|19
|FIRAT ÇOBAN
|İSTANBUL-1
|20
|GÖKÇE USTA
|İSTANBUL-1
|21
|EYLEM PINAR
|İSTANBUL-1
|22
|GÖRKEM DURU
|İSTANBUL-1
|23
|ZEYNEP DEMİREL
|İSTANBUL-1
|24
|OKTAY RAİF EVRENSEL
|İSTANBUL-1
|25
|MEHMET KILIÇ
|İSTANBUL-1
|26
|MEHMET ACAR
|İSTANBUL-1
|27
|EZGİ CEREN IŞIK
|İSTANBUL-1
|28
|ESİN AYDIN KAYA
|İSTANBUL-1
|29
|GÜNER YENER
|İSTANBUL-1
|30
|NURDAN ÜNVER
|İSTANBUL-1
|31
|HAKAN BİLGEHAN
|İSTANBUL-1
|32
|ESMA KARA
|İSTANBUL-1
|33
|EMİRHAN TURAN
|İSTANBUL-1
|34
|CENK VERDİ
|İSTANBUL-1
|35
|UTKU URAZ AYDIN
|İSTANBUL-2
|1
|AHMET ŞIK
|İSTANBUL-2
|2
|MISRA ÖZ
|İSTANBUL-2
|3
|ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
|İSTANBUL-2
|4
|KORAY DOĞAN URBARLI
|İSTANBUL-2
|5
|YILMAZ ASLANTÜRK
|İSTANBUL-2
|6
|ŞERİF ÖZGÜR URFA
|İSTANBUL-2
|7
|FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
|İSTANBUL-2
|8
|ATAKAN ÖZSOY
|İSTANBUL-2
|9
|ENES KARAKAŞ
|İSTANBUL-2
|10
|EVİN DOĞU
|İSTANBUL-2
|11
|SENNUR SIRBUDAK
|İSTANBUL-2
|12
|NACİYE BABALIK
|İSTANBUL-2
|13
|BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
|İSTANBUL-2
|14
|METİN AKIN
|İSTANBUL-2
|15
|EMRAH YALÇIN
|İSTANBUL-2
|16
|ELİF DAMLA İLGİN
|İSTANBUL-2
|17
|HASAN HÜSEYİN ŞENSES
|İSTANBUL-2
|18
|BAHA AYDIN
|İSTANBUL-2
|19
|MEHMET KÖKSAL
|İSTANBUL-2
|20
|TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
|İSTANBUL-2
|21
|KAYACAN ÇENGEL
|İSTANBUL-2
|22
|OZAN ERBAŞ
|İSTANBUL-2
|23
|CAN YILMAZ KAYA
|İSTANBUL-2
|24
|DERSİM ŞAN GENÇ
|İSTANBUL-2
|25
|EREN IŞIKBAŞ
|İSTANBUL-2
|26
|MERTCAN İLGÖZ
|İSTANBUL-2
|27
|HASAN KARAYİĞİT
|İSTANBUL-3
|1
|ERKAN BAŞ
|İSTANBUL-3
|2
|MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
|İSTANBUL-3
|3
|UMUR EKREM TALU
|İSTANBUL-3
|4
|YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
|İSTANBUL-3
|5
|ÖZLEM TEKE
|İSTANBUL-3
|6
|FEREMEZ TUNCAY
|İSTANBUL-3
|7
|JİYAN AYBAR
|İSTANBUL-3
|8
|AYLİN DOĞAN
|İSTANBUL-3
|9
|BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
|İSTANBUL-3
|10
|NİLAY BARKIN
|İSTANBUL-3
|11
|NİLER ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|12
|EKREM ERDİN
|İSTANBUL-3
|13
|VEYSEL DÖNMEZ
|İSTANBUL-3
|14
|AHMET ORAL
|İSTANBUL-3
|15
|EBRU KIRANER
|İSTANBUL-3
|16
|MUHAMMED ÇELİK
|İSTANBUL-3
|17
|SAADET ÖZSOY
|İSTANBUL-3
|18
|FERHAT ÇELİKOĞLU
|İSTANBUL-3
|19
|ÖMER TURA
|İSTANBUL-3
|20
|ALEV SANATLIOĞLU
|İSTANBUL-3
|21
|SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
|İSTANBUL-3
|22
|TANYEL SÜZER
|İSTANBUL-3
|23
|ÜMİT DENİZ
|İSTANBUL-3
|24
|FATMA BERAZZİOĞLU
|İSTANBUL-3
|25
|SERKAN GENÇ
|İSTANBUL-3
|26
|GÜNGÖR KAYA
|İSTANBUL-3
|27
|GÖZDE ÖZEL
|İSTANBUL-3
|28
|NİLGÜN TUTAK
|İSTANBUL-3
|29
|ŞAHİN ÖZSOY
|İSTANBUL-3
|30
|ÖZGE İNCE
|İSTANBUL-3
|31
|ANIL GÜLER
|İSTANBUL-3
|32
|YAĞMUR ÇETİN
|İSTANBUL-3
|33
|NURHAK GÖRKEM DOĞAN
|İSTANBUL-3
|34
|İLKİN ERKORKUT
|İSTANBUL-3
|35
|GİZEM YERİK
|İSTANBUL-3
|36
|GÜN ÇAĞ AYDIN
|İZMİR-1
|1
|İZMİR-1
|2
|İZMİR-1
|3
|İZMİR-1
|4
|İZMİR-1
|5
|İZMİR-1
|6
|İZMİR-1
|7
|İZMİR-1
|8
|İZMİR-1
|9
|İZMİR-1
|10
|İZMİR-1
|11
|İZMİR-1
|12
|İZMİR-1
|13
|İZMİR-1
|14
|İZMİR-2
|1
|İRFAN DEĞİRMENCİ
|İZMİR-2
|2
|MEHMET KANİ
|İZMİR-2
|3
|ESER ATAK
|İZMİR-2
|4
|ADALET KUL
|İZMİR-2
|5
|ÖZLEM AVCI
|İZMİR-2
|6
|AYDIN TEPE
|İZMİR-2
|7
|AYKUT YÜKSEL
|İZMİR-2
|8
|DENİZ KONDİL
|İZMİR-2
|9
|MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
|İZMİR-2
|10
|ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
|İZMİR-2
|11
|GÜZEL ÖZTÜRK
|İZMİR-2
|12
|OYA OYBİR MİDİLLİ
|İZMİR-2
|13
|BEYZA YAMAN
|İZMİR-2
|14
|MELİS AYDINLI
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|KARABÜK
|1
|GÜNUZ FULYA UZ
|KARABÜK
|2
|ARZU GENLİK
|KARABÜK
|3
|ÖZÜM HANCI
|KARAMAN
|1
|EZGİ GÜLŞEN
|KARAMAN
|2
|KENAN YILMAZ
|KARAMAN
|3
|OĞUZ YAŞARGİL
|KARS
|1
|KARS
|2
|KARS
|3
|KASTAMONU
|1
|KASTAMONU
|2
|KASTAMONU
|3
|KAYSERİ
|1
|AHMET ÇAKIR
|KAYSERİ
|2
|NAZIR KAPUSUZ
|KAYSERİ
|3
|İLAYDA TOK
|KAYSERİ
|4
|ÖZLEM DEMİR
|KAYSERİ
|5
|SERCAN LAÇIN
|KAYSERİ
|6
|EREN GÜRPINAR
|KAYSERİ
|7
|AHMET İŞBİLEN
|KAYSERİ
|8
|BERİL KARABULUT
|KAYSERİ
|9
|CEVHER ÖZBOLAT
|KAYSERİ
|10
|AYSEL DUMAN
|KIRIKKALE
|1
|KIRIKKALE
|2
|KIRIKKALE
|3
|KIRKLARELİ
|1
|ZEYNEP BİLGİÇ
|KIRKLARELİ
|2
|YILMAZ BİÇER
|KIRKLARELİ
|3
|DENİZ ÖZTÜRK
|KIRŞEHİR
|1
|SİNAN YILDIIRM
|KIRŞEHİR
|2
|FUNDAGÜL DEMİRKOL
|KİLİS
|1
|KİLİS
|2
|KOCAELİ
|1
|KOCAELİ
|2
|KOCAELİ
|3
|KOCAELİ
|4
|KOCAELİ
|5
|KOCAELİ
|6
|KOCAELİ
|7
|KOCAELİ
|8
|KOCAELİ
|9
|KOCAELİ
|10
|KOCAELİ
|11
|KOCAELİ
|12
|KOCAELİ
|13
|KOCAELİ
|14
|KONYA
|1
|BİLAL ORTAKALAYCI
|KONYA
|2
|PINAR BABİR
|KONYA
|3
|İBRAHİM ALTINPINAR
|KONYA
|4
|BİLGE KAAN ÖZDAL
|KONYA
|5
|YUNUS KOCA
|KONYA
|6
|MUHAMMED ENES AKUĞUR
|KONYA
|7
|AYŞE BAĞLAMIŞ
|KONYA
|8
|DENİZ CAN AYDIN
|KONYA
|9
|YAĞMUR TOK AL
|KONYA
|10
|MAHİ ÖZNUR BİLEN
|KONYA
|11
|CENAN ŞARMAN UTKU
|KONYA
|12
|ÖMER ERYETKİN
|KONYA
|13
|NURCAN KAYA
|KONYA
|14
|SERKAN TUNÇ KEÇELİ
|KONYA
|15
|AYŞE ERDOĞAN
|KÜTAHYA
|1
|İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
|KÜTAHYA
|2
|ADNAN PAK
|KÜTAHYA
|3
|MUSTAFA ÖZMEN
|KÜTAHYA
|4
|BURAK ŞERİF KARATEKE
|KÜTAHYA
|5
|UTKU ÇİFCİ
|MALATYA
|1
|MALATYA
|2
|MALATYA
|3
|MALATYA
|4
|MALATYA
|5
|MALATYA
|6
|MANİSA
|1
|MANİSA
|2
|MANİSA
|3
|MANİSA
|4
|MANİSA
|5
|MANİSA
|6
|MANİSA
|7
|MANİSA
|8
|MANİSA
|9
|MANİSA
|10
|MARDİN
|1
|MARDİN
|2
|MARDİN
|3
|MARDİN
|4
|MARDİN
|5
|MARDİN
|6
|MERSİN
|1
|HAKAN GÜNEŞ
|MERSİN
|2
|EBRU ÇERÇİ
|MERSİN
|3
|BÜLENT UFUK ATEŞ
|MERSİN
|4
|GENCER BAYKUL
|MERSİN
|5
|ŞİLAN EKİNCİ
|MERSİN
|6
|UĞURCAN ESİROĞLU
|MERSİN
|7
|AYŞE SİBEL LEVENT
|MERSİN
|8
|ALİ HAKAN ÇETİN
|MERSİN
|9
|TENZİLE YADİGAR AK
|MERSİN
|10
|OĞUZ ÖZCANLI
|MERSİN
|11
|OLCAY YILMAZ ULUĞ
|MERSİN
|12
|KAMURAN GÜNAY
|MERSİN
|13
|DENİZ ARSLAN
|MUĞLA
|1
|MEHMET ASLANTUĞ
|MUĞLA
|2
|NEŞE TUNCER GÜNGÜT
|MUĞLA
|3
|OSMAN GÜLGÜN
|MUĞLA
|4
|MEHMET YAPICI
|MUĞLA
|5
|YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
|MUĞLA
|6
|FÜSUN ÜNLÜSOY
|MUĞLA
|7
|NEŞET KARADAĞ
|MUŞ
|1
|MUŞ
|2
|MUŞ
|3
|NEVŞEHİR
|1
|HAYRETTİN BAYER
|NEVŞEHİR
|2
|GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
|NEVŞEHİR
|3
|İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
|NİĞDE
|1
|ELİF ÖNDER
|NİĞDE
|2
|KEREM TANILKAN
|NİĞDE
|3
|EKİN DİCLE ERBİLGİN
|ORDU
|1
|AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
|ORDU
|2
|ERTUĞRUL KAHRAAMN
|ORDU
|3
|MERT EFE
|ORDU
|4
|DENİZ ARSLANTÜRK
|ORDU
|5
|TANSU AYIK
|ORDU
|6
|HAKAN DUYAN
|OSMANİYE
|1
|SABİHA GÜNDÜZALP
|OSMANİYE
|2
|MUSTAFA DENİZLİ
|OSMANİYE
|3
|ONUR TOSUNÖZ
|OSMANİYE
|4
|BURAK SARIBIYIK
|RİZE
|1
|BİLSAY KANAT
|RİZE
|2
|METİN KARADENİZ
|RİZE
|3
|AYBÜKE GEZEREL
|SAKARYA
|1
|SAADET DİRİARIN
|SAKARYA
|2
|PELİN SÖNMEZ
|SAKARYA
|3
|UĞUR ALET
|SAKARYA
|4
|İNCİNUR ALA
|SAKARYA
|5
|PELİN KISA
|SAKARYA
|6
|ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
|SAKARYA
|7
|YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
|SAKARYA
|8
|ONUR YANAR
|SAMSUN
|1
|ARSLAN BOLAT
|SAMSUN
|2
|ÖZGE GÖKSU
|SAMSUN
|3
|TUNAHAN GÖK
|SAMSUN
|4
|ONUR ÇELİK
|SAMSUN
|5
|GÜLCAY KAYA
|SAMSUN
|6
|HİLMİ ÖZDEMİR
|SAMSUN
|7
|ARAL DEMİRCAN
|SAMSUN
|8
|KEMAL SERDAR ERBİL
|SAMSUN
|9
|BUSE BADE İSKENT
|SİİRT
|1
|SİİRT
|2
|SİİRT
|3
|SİNOP
|1
|NURHAN ÇAYLI
|SİNOP
|2
|ÇAĞLA KURT
|SİVAS
|1
|KÖKSAL TEK
|SİVAS
|2
|YAĞMUR AKIN
|SİVAS
|3
|VELİ REÇBER
|SİVAS
|4
|HAKAN TEKŞEN
|SİVAS
|5
|YUSUF AKGEDİK
|ŞANLIURFA
|1
|ŞANLIURFA
|2
|ŞANLIURFA
|3
|ŞANLIURFA
|4
|ŞANLIURFA
|5
|ŞANLIURFA
|6
|ŞANLIURFA
|7
|ŞANLIURFA
|8
|ŞANLIURFA
|9
|ŞANLIURFA
|10
|ŞANLIURFA
|11
|ŞANLIURFA
|12
|ŞANLIURFA
|13
|ŞANLIURFA
|14
|ŞIRNAK
|1
|ŞIRNAK
|2
|ŞIRNAK
|3
|ŞIRNAK
|4
|TEKİRDAĞ
|1
|BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
|TEKİRDAĞ
|2
|MEHMET AYTEKİN
|TEKİRDAĞ
|3
|EMR SEVİLMİŞ
|TEKİRDAĞ
|4
|İSMAİL ÖZTOK
|TEKİRDAĞ
|5
|BETÜL OKUYAN
|TEKİRDAĞ
|6
|GÜLENAY SUNA
|TEKİRDAĞ
|7
|KARDELEN EVCİMEN
|TEKİRDAĞ
|8
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|TOKAT
|1
|ERDOĞAN KILINÇ
|TOKAT
|2
|HARUN KILIÇOĞLU
|TOKAT
|3
|EMİN AKBABA
|TOKAT
|4
|DİLEK FERDA YAMANLAR
|TOKAT
|5
|ERSİN EVRAN
|TRABZON
|1
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|TRABZON
|2
|YAVUZ KAYNAR
|TRABZON
|3
|ÖMÜR ÖZDEMİR
|TRABZON
|4
|EMİNE SPOR
|TRABZON
|5
|ASİL MADENLİ
|TRABZON
|6
|KEMAL BAKIRCI
|TUNCELİ
|1
|UŞAK
|1
|AYŞE DEVRİM OĞUR
|UŞAK
|2
|ÖNDER AKAR
|UŞAK
|3
|AKIN METE
|VAN
|1
|VAN
|2
|VAN
|3
|VAN
|4
|VAN
|5
|VAN
|6
|VAN
|7
|VAN
|8
|YALOVA
|1
|BUKET ÇINAR GELİR
|YALOVA
|2
|EMRAH KAZDAL
|YALOVA
|3
|BURKAY HASDEMİR
|YOZGAT
|1
|ASLI YAPAR ŞAKTANLI
|YOZGAT
|2
|BEKİR ZAFER İLKEN
|YOZGAT
|3
|ASLI ŞİMŞEK
|YOZGAT
|4
|KÖKSAL KAPLAN
|ZONGULDAK
|1
|FATMA KILIÇARSLAN
|ZONGULDAK
|2
|ŞENER BOSTANCI
|ZONGULDAK
|3
|DİLAN GÜLLE
|ZONGULDAK
|4
|TÜRKAN BAYTEKİN
|ZONGULDAK
|5
|UMUR OZAN ŞAHİN