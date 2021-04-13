Akşam Postası / 13 Nisan 2021

1. Salgınla mücadelede kısmi kapanma dönemi
Türkiye iki hafta boyunca ‘kısmi kapanma’ sürecine giriyor. Umulan sonuç alınamazsa ‘çok daha sert’ önlemler alınacak.
Bilim kurulu üyesi: Bilim dikkate alınsa ekonomik olarak daha az zarar görürdük
Uzmana soruldu: Sinovac az mı koruyor?
Bilim kurulu üyesi, ‘Böyle gitmez’ dedi
Profesör: Oruç için doktora danışın
2. İstanbul’da vakfa devredilen yapıların tam listesi
İşin içine Gezi Parkı’nın girmesiyle ortaya çıkan ‘vakıflara devir’ meselesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye geneline 1014 taşınmazın mazbut vakıflara devredildiğini duyurmuştu. Diken’in ulaştığı bilgiye göre bunlardan 76’sı İstanbul’da. Söz konusu yapılar arasında Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye, Fatih ve Teşvikiye camileri, Galata Kulesi, Akaretler, Paşakapısı Cezaevi, Sansaryan Han, Sepetçiler Kasrı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de bulunuyor.
3. Ahmet Altan, Türkiye’yi mahkum ettirdi
Altan’ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna varan mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle güvence altına alınmış ’emniyet ve güvenlik’, ‘adil yargılanma’ ve ‘ifade özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
4. Kanada, Türkiye’ye İHA parçası satışını durdurdu
Kanada, Türkiye menşei insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye’ye insansız hava araçlarında kullanılan teknolojik ürünlerin ihraç iznini iptal etti.
4. Kılıçdaroğlu bu kez Meclis kürsüsünden sordu
CHP lideri, partisinin “128 milyar dolar nerede?” sorusunu Meclis kürsüsüne taşıdı.
5. Citi’nin Türkiye tahminleri: Büyüme indirildi, enflasyon yükseltildi
ABD’li yatırım bankası Citi, Türkiye’nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yüzde 4’ten yüzde 3.4’e indirdi. Citi Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.7’den yaklaşık yüzde 15’e yükseltti.
DİSK’e göre işsiz sayısı bir yılda 3 milyon arttı
6. Mali müşavir inceledi: Üç büyüklerde açığın kapanması imkansız
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gelir-gider tablosunu değerlendiren mali müşavir ve futbol ekonomisi uzmanı Kerem Akbaş, üç kulübün öz kaynaklarının eksiye düştüğünü ve bu açığın kapanmasının imkansız olduğunu söyledi.
7. Rus politikacıya göre Türkiye tatilinden vazgeçmek vatanseverlik gereği
Rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyinin başkan yardımcısı Konstantin Kosaçov, Türkiye tatilinden vazgeçilmesini ‘bir vatanseverlik sınavı’ olarak niteledi.
8. Ford Otosan’daki 248 milyonluk yolsuzluk: Nasıl başladı? Suçlamalar ne?
Ford Otosan’ın yolsuzluk gerekçesiyle iki çalışanı hakkında açtığı 247,8 milyon liralık tazminat davasında ayrıntılar ortaya çıktı.
9. İstanbul’da ‘belediye başarısı’nda AKP ile CHP kafa kafaya
ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da en başarılı bulunan 10 belediye başkanının beşi AKP’li, dördü CHP’li.
10. Boğaziçililer 100 gündür ‘kayyım’a direniyor
Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ve diğer okullardan da destek toplayan ‘kayyım rektör’ protestoları 100 günü geride bıraktı.
11. 500 yıllık İznik çinileri Londra’daymış
Britanya’daki Sotheby’s müzayedesinde 19 yıl önce Adana’da camiden çalınan 500 yıllık İznik çinileri çıktı.
12. Özel: Soma davasında saray rejiminin bir ortaoyunu oynanmaktadır
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘Soma davası’nın yeniden görülmeye başlamasına ilişkin, “Yargılama yerine saray rejiminin bir ortaoyunu oynanmaktadır” dedi.
13. ‘Muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdı’ denen savcı hakkında inceleme izni
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Osmaniye’de kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdığı öne sürülen savcı M.B. hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi.
14. Orhan Pamuk kayıtsız kalamadı
Yazar,, ‘Veba Geceleri’ romanında, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edildiği iddiasını yalanladı.
Pamuk daha bir ay önce ‘Atatürk övülmeli’ demiş
14. NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı.
15. 46 numara mı giyiyorsunuz, 1 milyon dolarınız mı var: Kanye West’in ilk Nike Yeezy’leri tam size göre!
Rapçi Kanye West’in Nike işbirliğiyle tasarladığı meşhur Yeezy ayakkabıların prototipi açık artırmayla satışa çıkıyor. Ayakkabıların 1 milyon doların (8 milyon lira) üstünde alıcı bulması bekleniyor.
16. Dünyanın en iri tavşanı çalındı
Dünyanın en iri tavşanı olduğu 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescillenen Darius, Britanya’da, sahibiyle yaşadığı evin bahçesinden çalındı.
17. Arka kapıdan giren ayıyı evin hiç beklenmedik iki sakini kovaladı
Kaliforniya eyaletinin Pasadena kentindeki eve hava alması için açık bırakılan kapıdan güpegündüz davetsiz bir misafir, boz ayı girdi. Ev sahibinin uyuduğu dakikalarda mutfakta dolaşmaya başlayan ayı evdeki iki küçük terrier cinsi köpek tarafından kovalandı.