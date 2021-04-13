Vaka sayısı 60 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 59 bin 187 Covid-19 vakası kayda geçerken 273 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760’a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 455’e çıktı.

Bir günde 306 bin 563 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 723, iyileşenlerin sayısı da 52 bin 104. Toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 951.