‘Turuncu’dan ‘kırmızı’ya… ‘İyiye giden tek kent’e nazar değdi!

‘Normalleşme’ sürecinin iyiye giden tek kenti Burdur, artan vaka sayısı nedeniyle kırmızı kategoriye yükseldi.

Fotoğraf: burdurkentkonseyi.org

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce kentlerde haftada 100 bin nüfusta kaç vaka olduğunu gösteren vaka yoğunluk haritasını yayınlamaya başladı.

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Burdur’da 27 Şubat-5 Mart’ta 105.21, 6-12 Mart’ta 86.49, 13-19 Mart’ta 72.26, 20-26 Mart’ta 82.74, 27 Mart-2 Nisan’da 92.85 vaka görüldü.

Burdur, normalleşmenin başladığı 2 Mart’ta ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alırken, 29 Mart’ta vaka sayısının azalması sonucu ‘yüksek riskli’ turuncu kategoriye düştü. Burdur, bir ayda iyiye giden tek kent olmuştu.

Ne var ki bu başarı pek uzun sürmedi. Bakanlık, bugün 3-9 Nisan tarihlerine ait vaka tablosunu açıkladı. Burdur’un 150.14 vakaya yükselmesi dikkat çekti.

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Bir kentin kırmızı kategoriye çıkması için bu sayının 100’ün üstüne olması gerekiyor. Burdur, vaka artışı nedeniyle yaklaşık bir ay sonra yeniden kırmızı kategoriye çıkmış oldu.