Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Turuncu’dan ‘kırmızı’ya… ‘İyiye giden tek kent’e nazar değdi!

‘Normalleşme’ sürecinin iyiye giden tek kenti Burdur, artan vaka sayısı nedeniyle kırmızı kategoriye yükseldi.

Fotoğraf: burdurkentkonseyi.org

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce kentlerde haftada 100 bin nüfusta kaç vaka olduğunu gösteren vaka yoğunluk haritasını yayınlamaya başladı.

Reklam

Burdur’da 27 Şubat-5 Mart’ta 105.21, 6-12 Mart’ta 86.49, 13-19 Mart’ta 72.26, 20-26 Mart’ta 82.74, 27 Mart-2 Nisan’da 92.85 vaka görüldü.

Burdur, normalleşmenin başladığı 2 Mart’ta ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alırken, 29 Mart’ta vaka sayısının azalması sonucu ‘yüksek riskli’ turuncu kategoriye düştü. Burdur, bir ayda iyiye giden tek kent olmuştu.

Ne var ki bu başarı pek uzun sürmedi. Bakanlık, bugün 3-9 Nisan tarihlerine ait vaka tablosunu açıkladı. Burdur’un 150.14 vakaya yükselmesi dikkat çekti.

Reklam

Bir kentin kırmızı kategoriye çıkması için bu sayının 100’ün üstüne olması gerekiyor. Burdur, vaka artışı nedeniyle yaklaşık bir ay sonra yeniden kırmızı kategoriye çıkmış oldu.

‘İyiye giden tek kent’ nasıl başardı?

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

15 gün ‘kısmi kapanma’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında alınan yeni önlemleri açıklıyor.

Profesör: Oruç için doktora danışın

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Covid-19’u geçiren kişilerin bir aylık toparlanma süreci bulunduğunu, bu sürede oruç tutulmasını doğru bulmadığını söyledi.