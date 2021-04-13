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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında “Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 804.97, Ankara’da 419.06, İzmir’de 304.07 oldu.

Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin en az vaka görülen iller oldu.

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