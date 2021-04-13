Kılıçdaroğlu: Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tiye aldı: “Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi.”

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında bugünkü grup konuşmasından bir kesit paylaştı.

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CHP lideri şunları kaydetti: “Bizim belediye başkanlarımıza biz talimat vermiştik. Olabildiğince kendi imkanları ölçüsünde alıyorlardı. Çiftçinin hakkına ve hukukuna sahip çıkamayan bir siyasi iktidar. Defalarca söyledik ancak ondan sonra. Kuru soğanı da aynı şekilde, almaya başladılar ya da başlayacaklar. Beyefendi ne diyordu? ‘Aya sert iniş yapacağız’ diyordu. Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla şu mantığa bakın.”

Şubat ayında, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “2023 sonunda Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti.