Özel: Soma davasında saray rejiminin bir ortaoyunu oynanmaktadır

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘Soma davası’nın yeniden görülmeye başlamasına ilişkin, “Yargılama yerine saray rejiminin bir ortaoyunu oynanmaktadır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’nin Soma’da 301 işçinin öldüğü katliama dair kararını değiştirmesinin ardından, dava kapsamında tutuklu kimse kalmamıştı. Yargıtay’ın ‘bozma’ kararının ardından ilk duruşma bugün görüldü.

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ANKA’nın haberine göre CHP’li Özel, Soma davasının yeniden görülmeye başlanan davayı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yla takip etti.

‘Dava ilk başladığında kilometrelerce kuyruk vardı’

“Bu dava ilk başladığında kilometrelerce kuyruk vardı, kamuoyunun üst düzey duyarlılığı vardı” diyen Özel, şunları kaydetti: “Dünya basını buradaydı. O duyguyla Soma için adaletin sağlanması inancıyla, ailelerden, mağdurlardan yana bir atmosferle başlamıştık. 22 blok dava izledik. Kamuoyunun duyarlılığının azalması, mahkeme heyetine yönelik içerideki tehdit ve baskılar, ardından mahkeme başkanının tam karardan önce değiştirilmesi, adalet arayışı noktasında ailelerin umutları tükenmeye başlamıştı. Mahkeme, taksirle karar vererek beş sanık dışındaki sanıkları tahliye ederek, beklentinin çok altında cezalar vererek, davayı tamamladı.

İstinaf bazı şeyleri değiştirdi. Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi, beş üyesinin oy birliğiyle ‘Olmaz öyle şey, böyle bir davada olası kast yoksa hangi davada olacak’ dedi. Milyonlarca sayfalık evrağı inceleyen 5 üye, buradaki kararı bozdular, ‘301 kişiyi olası kastla öldürme, 162 kişiyi olası kastla yaralama suçundan yargılamalısınız’ dedi. O sırada üyelerden üçü değiştirilerek, bir tanesi Adalet Bakanlığı görevini de bir süre yapan Kenan İpek olmak üzere yeni bir üye yapısı oluşturuldu. Bu üç üyenin kararıyla, mahkemenin kendi kararı bozduruldu. Basit suçlardan, ufak ihmallerle bu işi halledin diye. Somalı anaların, babaların, çocukların hakkını yiyen o el, maden şehitlerinin yattıkları yerde huzurlarını kaçıran o el, adalete müdahale eden o el, bugün içeride hala faaliyette.”

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‘Soma A.Ş.’ye girip çıkanları araştırabilecek misiniz?’

İçişleri Bakanlığı’nın, ‘her binanın güvenlik kamerasına erişebildiğini, bir bildiri yayınlanınca sabaha kadar çalışabildiğini’ aktaran Özel, şöyle devam etti: “Yargıtay’daki kararın değişmesine neden olan ve anneleri yeniden ağlatan üç hakimin, Soma A.Ş.’nin İstanbul’da İstinye Park yakınlarındaki dev gökdelenine girip çıktıkları iddia olunur. MOBESE kameralarını ve o binalarının kameralarını geriye dönük inceleyebilecek bir babayiğit var mıdır? Yazılı açıklama yapan emekli amiralleri analarına, babalarına, kardeşlerine, kuzenlerine kadar araştıran Süleyman Soylu, o binada yeni mülk edinmiş kişileri, 1’inci, 2’nci derece akrabalıklar boyutuyla o kararı değiştirenler açısından araştırabilecek midir?”