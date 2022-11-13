Akşam Postası / 13 Kasım 2022

Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 53 yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bomba patladı. En az altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Yavuz Ağıralioğlu: ‘Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz’ endişemiz var

İYİ Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda ‘kazanamayacağı’ endişesi taşıdıklarını söyledi.

Askeri okul mülakatları soruşturması: 7 bin 4 aday usulsüz şekilde geçirilmiş

Ankara başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015’teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 ‘FETÖ’ şüphelisinin deşifre edildiğini açıkladı.

AFAD başkanı: Bildirim gelmesi için uyarı butonu aktifleştirilmeli

AFAD Başkanı Yunus Sezer, dün düzenlenen deprem tatbikatına bir yıldır hazırlandıklarını belirtirken bazı kişilere uyarı bildirimi gitmemesini ‘vatandaşların uyarı bildirimi butonunu aktif hale getirmemesi’ne bağladı.

Siyasilerin yapay zeka versiyonu: ‘Sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok’

Yapay zekayı Disney modeliyle birleştiren Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı, siyasi liderleri çizdi. Sosyal medyada beğenilen çalışmayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Erkan Baş, profil fotoğrafı yaparak destekledi.

KYK yurdundan atılan öğrenci eylem başlattı: Tweet atmak gerekçe sayılamaz

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Burak Başer, bir aylık ücretini ödeyemediği gerekçesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan atılmasını Twitter hesabından duyurunca geçici misafir olarak kalmasına da izin verilmedi.

Elon Musk: Mavi tik satışı ‘muhtemelen’ haftaya tekrar başlayacak

Twitter, kullanıcıların marka ve kişileri taklit etmek için sahte hesaplar açarak paralı doğrulama sağlaması sebebiyle mavi tik satışını durdurmuştu. Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, satışın ‘muhtemelen’ sonraki haftanın sonunda tekrar başlayacağını söyledi.