Siyasilerin yapay zeka versiyonu: ‘Sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok’

Yapay zekayı Disney modeliyle birleştiren Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı, siyasi liderleri çizdi. Sosyal medyada beğenilen çalışmayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Erkan Baş, profil fotoğrafı yaparak destekledi.

Meral Akşener – Kemal Kılıçdaroğlu – Tayyip Erdoğan

Samet Karaboğa isimli kullanıcı, yapay zekayı eğitme konusunda yeni bir şeyler denediğini söyledi.

Devlet Bahçeli

İnstagram hesabından paylaşım yapan Karaboğa, bu yeniliği siyasi liderler üzerinde denedi.

Selahattin Demirtaş

Karaboğa’nın paylaştığı liderler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer aldı.

Erkan Baş

Erkan Baş, kendi çizimini Twitter hesabına profil fotoğrafı yaparak, çok beğendiğini aktardı: “Çok güzel bir çizim olmuş… Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum :)”

Çok güzel bir çizim olmuş…



Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum.



Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum 🙂#YeniProfilFotoğrafı pic.twitter.com/O5LfimzwyI — Erkan BAŞ (@erkbas) November 13, 2022

Temel Karamollaoğlu

Muharrem İnce