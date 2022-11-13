AFAD başkanı: Bildirim gelmesi için uyarı butonu aktifleştirilmeli

AFAD Başkanı Yunus Sezer, dün düzenlenen deprem tatbikatına bir yıldır hazırlandıklarını belirtirken bazı kişilere uyarı bildirimi gitmemesini ‘vatandaşların uyarı bildirimi butonunu aktif hale getirmemesi’ne bağladı.

Fotoğraf: CNN Türk

Dün saat 18.57’de, Düzce Depremi’nin 23’üncü yıl dönümünde ülke genelinde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatın düzenleneceği bir hafta önceden duyurulurken tatbikatın başlayacağı zaman telefonlara uyarı bildirimi geleceği açıklanmıştı.

Buna rağmen, bazı vatandaşlara herhangi bir bildirim gönderilmezken bazı kişilereyse tatbikattan saatler sonra bildirim gitti.

Tatbikattan sonra CNN Türk’e konuşan Yunus Sezer, bu durumu ‘telefonlardaki uyarı bildirimi butonunun aktifleştirmemesine’ bağladı.

Sezer, tatbikatla ilgili şunları söyledi:

* Gerçekten güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bir yıldır hazırlığını yapıyorduk. Birçok sistem ilk kez bu tatbikatta deneme şansı bulduk.

* Amacımıza ulaştık. Amacımız, ülke genelinde çök-kapan-tutun tatbikatı düzenleyip vatandaşlarımıza deprem anında yapması gerekenleri göstermek ve erken uyarı sistemlerini test etmekti. Bir haftadır farkındalık oluştu. Amaç hem eğitim hem farkındalık oluşturmaktı.

* Ortak mesaj gönderme, ilk kez bu tatbikatla edindiğimiz bir sistem oldu. Merkezi ezan sistemi ve belediye hoparlörlerini aynı anda aktif hale getirme de tatbikat vesilesiyle denediğimiz sistemler oldu.

* Panik yaşanmasın diye siren sistemlerini kullanmadık.

* Telefonlara mesaj gitmeme ihtimali var. Telefonlarda Simas uyarı bildirimi butonu var. Hayat uyarı bildirim butonu var. Onun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Getirmeyen vatandaşlarımızlardan da getirmelerini istirham ediyoruz.

* Tatbikatlarımıza devam edeceğiz.