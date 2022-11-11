Türkiye genelindeki tatbikatta neler yapılacak?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak tatbikata ilişkin, “SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız” dedi.

Tatbikat. Fotoğraf: AA

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla yarın saat 18:57’de ülke genelinde ‘çök kapan tutun’ tatbikatı yapılacak.

AFAD başkanı Sezer, yarın tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ ile sesli uyarı yapılacağını söyledi. Ayrıca televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayımlanacağını, cuma hutbesinde vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

‘Çök kapan tutun’ hareketi uygulanacak

Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda ‘çök kapan tutun’ hareketinin yapılması gerektiğini belirtti.

HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayımlanacağına işaret eden Sezer şunları söyledi: “Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT’ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız”.

Anonsta, “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır” denecek.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

Tatbikat, 81 il ve KKTC’de yapılacak

Sezer, 81 il ve KKTC’de yapılacak olan tatbikat günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD‘da bir araya geleceğini bildirdi.

Sezer, İstanbul ve Bursa’daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK’ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar.”