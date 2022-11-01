12 Kasım’da tatbikat kararı: Tüm Türkiye’de aynı anda anonslar geçilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım saat 18:57’de tüm Türkiye’de aynı anda tatbikat yapılacağını, televizyon ve radyolardan da anons geçileceğini söyledi.

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İletişim Başkanlığı ve AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Afet İletişim Çalıştayı’na katılan Soylu, şunları kaydetti: “Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım’da Düzce depreminin yıldönümünde ülke tatbikatı yapılacak. Saat 18:57’de. Türkiye’nin tüm bölümlerinde tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Bütün Türkiye’ye aynı anda mesaj gelmiş olacak.”