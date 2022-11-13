Erdoğan açıkladı: Patlamanın nedeni bombalı saldırı, altı ölü, 53 yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bomba patladı. En az altı kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Pazar günü dolayısıyla kalabalık caddede 16:20 sularında patlama sesi duyuldu. Caddede panik yaşanırken patlama noktasına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamasında can kaybı ve yaralıların olduğu yazıldı. Yerlikaya, sayı vermedi. Valinin daha sonraki açıklamasında ilk belirlemelere göre dört kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa ‘korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması gerektiğini’ söyleyerek “İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre bir yurttaşın patlama anını kaydettiği video sosyal medyada dolaşıma girdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı.

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