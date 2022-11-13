Yavuz Ağıralioğlu: ‘Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz’ endişemiz var

İYİ Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda ‘kazanamayacağı’ endişesi taşıdıklarını söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu. Fotoğraf: TV100

TV100’de bir programa katılan Ağıralioğlu, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?” sorusuna, “Endişemiz var. İstanbul’da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken, Canan Kaftancıoğlu’yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı” yanıtını verdi.

Ağıralioğlu şunları söyledi:

* CHP’nin çok kıymetli siyasetçileri var A takımından. ”Onlarla Ankara alınabilir miydi” sorusunun cevabında bu. Mansur Yavaş’la alınabildi. İsimlere takılmıyoruz. Prensipte şurada durmaya çalışıyoruz. Kazanabilecek aday vurgumuzun merkezinde. Bu kadar vaat ettiklerinin uzağına düşmüş partiye karşı oranın da güvenini kazanacak bir siyasi kriter belirlemeliyiz.

* Kazanabilir de Sayın Kılıçdaroğlu ama klasik AKP-MHP seçmeni gönülsüzdür oy vermede.

* Makul söylemeliyim. Bizim klasik sağ muhafazakar, refleks olarak camide namaza girince safın soluna durmuyor ki oranın sevabı azdır diye. Bu çok matah makbul bir şey olmayabilir. Ama bu refleksi görmezden gelemeyiz.