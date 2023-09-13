Akşam Postası / 13 Eylül 2023

Zonguldak’taki maden ocağında göçük: Bir ölü, altı yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, altısı yaralandı.

İmamoğlu: Akşener ittifak kapılarını kapatmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘ittifak olmayacağına’ yönelik ifadesiyle ‘kapıları kapatmadığını’ söyledi.

Milli eğitim bakanı, ‘kız çocukları için ayrı okul’ açmanın yolunu buldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimi hedef almayı sürdürüyor. Yeşil Sol Parti (YSP) Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in soru önergesini yanıtlayan Tekin, “İhtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.

Yargıtay üyesine göre Soylu’ya ‘operasyon çekiliyor’

Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, ‘suç örgütü lideri olmak‘ suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Boran Kaplan’a yönelik operasyonun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili olduğunu savundu: “Burada Süleyman Soylu’ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum.”

Motorine yeni zam: 40 lirayı aştı

13 Eylül (bugün) gece yarısından itibaren motorine 2,06 lira zam geldi. Bu zamla, motorinin litre fiyatı bazı illerde 40 lirayı aştı.

İstanbul’da suya yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı aldı.

Kredi kartında takibe düşenler temmuzda yüzde 52 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre temmuzda bireysel kredisini ödeyemeyenler 78 binden 96 bine çıkarken, bireysel kredi kartını ödeyemeyenler 100 binden 114 bine ulaştı. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşenlerin oranı da 180 bine çıkarak temmuzda aylık yüzde 52 arttı.

‘Grev kırıcılık’la suçlanan Ceyda Karan, Birgün’deki yazılarını sonlandırdı

Sputnik’teki programa devam edeceğini açıklayarak sendikalı gazetecilerin grevini kırmakla suçlanan gazeteci Ceyda Karan, Birgün’deki yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

CHP kongresindeki gerginlikte grup başkanvekili bayıldı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, partisinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi’nde çıkan gerginlikte fenalık geçirdi.

Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’nin fiyat ve özellikleri

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, iPhone 15 serisiyle Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. Yeni Apple Watch modellerinin Türkiye fiyatları 15 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.