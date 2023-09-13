Milli eğitim bakanı, ‘kız çocukları için ayrı okul’ açmanın yolunu buldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimi hedef almayı sürdürüyor. Yeşil Sol Parti (YSP) Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in soru önergesini yanıtlayan Tekin, “İhtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.

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Yusuf Tekin, 11 Temmuz’da karma eğitimi hedef alarak şunları söylemişti:

“Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”

YSP’li İrmez, Tekin’in bu tartışmalı açıklamasını TBMM’ye taşımış; bakanlığın ‘kız okullarına’ dair bir çalışmasının olup olmadığını sormuştu. ANKA’nın haberine göre önergeyi yanıtlayan Tekin, Milli Eğitim Kanunu’nun ‘karma eğitim’ maddesini örnek göstererek ‘kız okullarının’ açılmasına kanunen bir engel olmadığını savundu.

Tekin’in yanıtı şöyle: “Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Karma eğitim’ başlıklı 15’inci maddesinde, ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’ hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere ihtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Aynı Kanunun 12’nci maddesinde ise “Türk milli eğitiminde laiklik esastır” ifadesi yer alıyor.