TTB: Karma eğitim tartışmaları bilimsel ve pedagojik değil, politik referanslı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), karma eğitim tartışmalarının bilimsel ve pedagojik değil, ‘politik referanslı’ olduğunu kaydetti: “Sonuçlarından öğrencilerin ruhsal ve fiziksel olarak etkileneceği kaygısı taşıyoruz. Eğitimde çağın gerisindeki ve cinsiyetçi uygulamalara karşıyız.”

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 10 Temmuz’da ‘Kız çocukları için ayrı okul açılabileceğini’ söylemişti.

Tekin’in tepki çeken bu sözlerine bir itiraz da TTB’den geldi.

‘Cinsiyet ayrımcılığının ruhsal ve sosyal gelişme, iyi olma halini bozan bir durum olduğunu’ belirten TTB yazılı açıklamasında, ‘karma okulların özgürleşme, eşitlik ve ortak toplum/ulus oluşumu yolunda temel bir uygarlık kazanımı olduğunu’ vurguladı.

Son yıllarda karma eğitimin zararlarına dönük akıl, bilim dışı düşüncelerin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 1739 sayılı yasasının 15’inci maddesi hatırlatıldı. Buna göre, evrensel çocuk hakları ve eğitim bilimi dikkate alındığında karma eğitim esas ve vazgeçilemez.

Kız çocuklarının okula gitmeme sebepleri başka

Açıklamada, Bakan Tekin’in kız okulları açma konusundaki açıklamasının, kız çocukların okullaşma oranıyla ilgili olmaktan çok cinsiyetçi uygulamaları normalleştirme amaçlı olduğu söylendi: “Kız çocuklarının okullaşmasındaki azalma okulların karma olması ile ilgili değil. Bu nedenle de kız çocukların okullaşmasını arttırmak için tek cinsiyetli okullar çözüm değil. Nitekim ülkemizde sadece pratikte kız çocuklarının gittiği ya da kız ve erkek çocukların sınıflarının ayrı olduğu (kız Anadolu liseleri, kız meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi) pek çok seçenek zaten mevcut. Okula gitmeyen kız çocukların evde ücretsiz çalıştığı (hasta, çocuk bakımı gibi) ya da evlendirildiği düşünüldüğünde kız çocukların okullaşmasının arttırılması için bu sorunların çözümüne eğilmek gerekli.”