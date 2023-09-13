Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,79 değer kaybederek günü 8.013,89 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141,4 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile sigorta, en çok kaybettirense yüzde 3,74 ile metal, ana sanayi oldu.

AA’nın haberine göre analistler, enflasyon verilerinin yatırımcıların Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ABD’de ÜFE, perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, Japonya’da sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, ECB’nin yarınki toplantıda faiz artırımlarına devam ederek sıkı para politikasını sürdürebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.