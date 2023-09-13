‘Grev kırıcılık’la suçlanan Ceyda Karan, Birgün’deki yazılarını sonlandırdı

Sputnik’teki programa devam edeceğini açıklayarak sendikalı gazetecilerin grevini kırmakla suçlanan gazeteci Ceyda Karan, Birgün’deki yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

Sputnik’teki TGS üyeleri, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 24 Temmuz tarihinde grev kararı aldıklarını açıklamış, bu açıklamadan iki hafta sonra 24 çalışan işten çıkartılmıştı. Bunun üzerine başlayan grev sekizinci gününde devam ediyor.

Grevi kırma suçlaması

Birçok kişi grevdeki meslektaşlarına destek için programlarını durdurmuştu. Ancak Radyo Sputnik’te yapılan anonslarda Ali Çağatay, Ceyda Karan, Mahir Boztepe, Erdal Kaplanseren ve Serhat Ayan’ın da aralarında olduğu isimlerin yeni yayın döneminde mikrofon başında olacaklarının duyurulmasının ardından “Programcılar grevi kıracak mı?” sorusu gündeme gelmişti.

Grevdeki gazeteciler Ali Çağatay’ın direnişi ziyaret ettiğini ve yayın yapma kararını yeniden düşüneceğini söylediğini aktarmış; Ceyda Karan ise yayına başlayacağını açıklayarak sendikayı hedef alan bir mesaj paylaşmıştı: “En başından bu yana sağlık ve ikamet koşullarım ile siyasi tutumumu vurguladığım genç meslektaşların bilgisi ve onayıyla yürüttüğüm sürecin ardından Eksen yayınlarına başlıyorum. Bu süreçte tıpkı Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi sendikanın uyguladığı siyaset ve stratejik tutum hayal kırıklığı yaratmıştır. Genç meslektaşlarıma Türk medyasındaki meslek yaşamlarında başarılar diliyorum.”

Karan’ın bu mesajı başta grevdeki gazeteciler olmak üzere tepki çekmişti.

Tepkilerin yazarı olduğu Birgün’e de yöneldiğini ima eden Karan, Twitter’daki paylaşımında yazılarını sonlandırdığını duyurdu: “Birgün Gazetesi’ni alet etmeyin. Pazartesi akşamı İbrahim Varlı’ya istifamı bildirdim.”