Sputnik çalışanları greve çıktı

Temel hak talepleri için sendikalaşan ve Sputnik Türkiye tarafından işten çıkarılan çalışanlar bugün greve çıktı.

Fotoğraf: TGS

Grev, 7 Temmuz’da işten çıkartılan Sputnik Türkiye çalışanlarının işe geri alınması ve ücretlerin yükseltilmesi talebiyle düzenleniyor.

Hem İstanbul hem de Ankara’daki Sputnik Türkiye bürolarının önünde düzenlenen basın açıklamalarıyla grev, kamuoyuna duyuruldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İstanbul’da yaptığı açıklamada, “24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman bu grev pankartı inecek” diye konuştu.

Sputnik Türkiye’deki TGS üyeleri, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 24 Temmuz tarihinde grev kararı aldıklarını açıklamış, bu açıklamadan iki hafta sonra 24 çalışan işten çıkartılmıştı.

Durmuş hem Ankara hem de İstanbul bürolarında sendika üyelerine istifa baskıları yapıldığını ve Ankara bürosu işveren temsilcisinin, sendikanın astığı grev ilanını hukuksuz bir biçimde indirdiğini kaydetti:

“Üyelerimiz istifa etsin diye yöneticiler tarafından ikna odaları kuruldu, söktükleri grev kararımızı, resmi kurumlara yaptıkları başvurular reddedilince yeniden asmak zorunda kalan işveren, bu kez de sözde ‘ekonomik’ nedenle 24 üyemizin işine son verdi. Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor? Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a ve Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum; yasaların, anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin.”