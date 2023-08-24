Sputnik’teki ‘Sendikadan istifa et’ baskısına suç duyurusu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), grev öncesinde üyelerine sendikadan istifa etmeleri için baskı kuran Sputnik yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: TGS

Sputnik’teki TGS üyeleri, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 24 Temmuz tarihinde grev kararı aldıklarını açıklamış, bu açıklamadan iki hafta sonra 24 çalışan işten çıkartılmıştı.

Bunun üzerine başlayan grev sekizinci gününde devam ediyor. Sendika, grev öncesinde üyelerine istifa etmeleri için baskı kuran Sputnik temsilcileri ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda yer alan isimlerin Sputnik İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Sputnik Ankara İrtibat Bürosu Müdürü Elena Koçetkova, Sputnik Web Koordinatörü Elif Sudagezer ve Sputnik Radyo Müdürü Fethi Yılmaz olduğu öğrenildi.

Suç duyurusunda, grev ilanı asıldıktan sonra 24 sendikalı çalışanın işten atılmasının kanunlara aykırı olduğu, anayasayla güvence altına alınan sendikalaşma hakkının patron temsilcileri ve yöneticileri tarafından ihlal edildiği kaydedildi.