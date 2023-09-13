Motorine yeni zam: 40 lirayı aştı

13 Eylül (bugün) gece yarısından itibaren motorine 2,06 lira zam geldi. Bu zamla, motorinin litre fiyatı bazı illerde 40 lirayı aştı.

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Uluslararası fiyatlardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. BloombergHT’nin haberine göre motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,06 lira zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 39,98 liraya, Ankara’da 40,52 liraya, İzmir’de 40,71 liraya, Adana’da 40.96 liraya, Bursa’da 40,60 liraya, Diyarbakır ve Antalya’da ise 41,23 liraya çıktı.

Son zamla beraber motorin fiyatları 2023 genelinde yüzde 81 artmış oldu.

Benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.

Art arda zamlar

Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı yansıtılmış, KDV’nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına 6 lira zam yapılmıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 lira; motorin 22,06 liradan satılıyordu.