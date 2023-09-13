İstanbul’da suya yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı aldı.

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AA’nın haberine göre İBB Meclisi’nde, İSKİ 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında düzenlendi.

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1’inci kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2’nci kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3’üncü kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerindeyse kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1’inci kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2’nci kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.