İmamoğlu: Akşener ittifak kapılarını kapatmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘ittifak olmayacağına’ yönelik ifadesiyle ‘kapıları kapatmadığını’ söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemişti: “Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. ‘Ben adayım’dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir.”

‘Elektrikli Otobüs Dönüşüm Tanıtım Programı‘ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, adaylık sürecini ve Akşener’in bu açıklamalarını değerlendirdi.

İmamoğlu, adaylığı hakkında şunları kaydetti:

*Ben ‘İBB Başkanı olarak, CHP’nin bir evladı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yola çıkıyorum, bu yolculukta varım’ demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben bu söylediğim cümleden fazlasını kuramam.

*Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve ‘Adayımızdır‘ demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir.

*Bundan sonrası partimizin kurullarının alacağı netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların en başında genel başkanımızın bu kaanatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyeti ile emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun.

İmamoğlu, gazetecilerin “İttifaka dair kapıyı kapatmış gözüküyor Akşener, bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür, ittifaka dair düşüncelerinizde bir değişme var mı Akşener’in açıklamaları sonrası” sorusunaysa şöyle yanıt verdi:

“Sayın Akşener’in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben, Türkiye’nin geleceğine dair, hele hele İstanbul’un geleceğine dair, ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. (Akşener’in) Kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum.”