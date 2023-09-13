Fitch küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürdü.

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Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun eylül sayısını ‘Çin Endişeleri Artıyor’ başlığıyla yayımladı.

AA’nın aktardığına göre raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tahmin edilenden biraz daha hızlı büyümesinin beklendiği ancak Çin’in emlak piyasasında derinleşen çöküşün küresel büyüme beklentilerine gölge düşürdüğü, parasal sıkılaşmanınsa ABD ve Avrupa’daki talep görünümü üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğu aktarıldı.

Küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e yükseltildiği belirtilen raporda, bunun bu yıl şu ana kadar ABD, Japonya ve Çin hariç gelişmekte olan piyasalardaki ‘şaşırtıcı direnci’ yansıttığı kaydedildi.

Raporda, küresel ekonominin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürüldüğü, dünya ekonomisinin 2025’teyse yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda yeni ekonomi yönetiminin atanmasından bu yana para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyümesinin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,5’ten yüzde 4,3’e yükseltildiği kaydedildi.

Tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarındaki güçlü artışın ekonominin çeyreklik bazda yüzde 3,5 büyümesine yardımcı olduğu belirtilen raporda, bunun Fitch’in yüzde 0,6 olan önceki tahmininin çok üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3 ve 2025’te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.