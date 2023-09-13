Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’nin fiyat ve özellikleri

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, iPhone 15 serisiyle Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. Yeni Apple Watch modellerinin Türkiye fiyatları 15 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.

Fotoğraf: Apple

Apple, yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip ve yüzde 30 daha hızlı bir GPU ile desteklenen Apple Watch Series 9 saatlerini de etkinlikte tanıttı.

BloombergHT’den Hande Berktan’ın haberine göre; Apple, Watch Series 9 ile birlikte yeni S9 çipine geçiş yapacak. Güncellenmiş çip, hız ve verimlilik iyileştirmeleri getirerek pil ömrünü ve genel performansı önemli derece iyileştirecek.

Yeni S9 çipi, Series 8’e göre yüzde 60 daha fazla transistör ve yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunacak.

Pil ömrü sabit kaldı

Yeni S9 çipine geçiş sayesinde Watch Series 9 pil ömrü de sabit kalarak yine 18 saat oldu. Apple, Watch Series 8’de 18 saate kadar pil ömrü sunuyordu. Apple Watch Series 9, gelişmiş verimlilik ve performansa sahip yeni bir optik kalp atış hızı sensörüyle birlikte geliyor. Buna gelişmiş konum doğruluğu ve hassasiyeti için yeni bir “U2” Ultra Geniş Bant çipi de eşlik ediyor.

En ilginç özelliği

Double Tap’ (Çift tıklama) yeni saatin en ilginç özelliklerden biri olarak göze çarpıyor. Kullanıcıların işaret parmağını ve başparmağını birbirine dokunduğunda küçük hareketleri ve kan akışını algılayan çipe yedeklenmiş yeni bir giriş sistemi olan bu tıklama ile kullanıcılar bir çağrıyı yanıtlamak veya bir alarmı kapatmak gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecekler.

Watch Series 9, watchOS 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor. watchOS 10 ile gelen başlıca yenilikler arasında widget’lar, aktivite tasarımları, yeni saat kadranları, egzersiz için bisiklet desteği, acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları, yeni topografik harita ve Mental Sağlık Uygulaması bulunuyor.

Watch 9’un renkleri

Series 9, yıldız ışığı, şerit, gece yarısı, kırmızı ve yeni pembe renkleri ile satışa sunulacak.

Apple Watch Series 9 saatler, 12 Eylül itibarı ile ön siparişe açıldı. 22 Eylül tarihinden itibaren ise Watch Series 9 raflardaki yerini alacak.

Watch 9 Series teknik özellikleri

Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu

Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm) – 2000 nit

İşlemci: S9

Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS

İşletim Sistemi: watchOS 10

Watch 9’un fiyatları

Apple Watch 9 Serisi fiyat listesi Model GPS GPS + Hücresel Apple Watch Series 9, 41mm 399 dolar 499 dolar Apple Watch Series 9, 45mm 429 dolar 529 dolar

Apple Watch Ultra 2 Saatler

49 mm kasa boyutuna sahip olan Apple Watch Ultra 2 saatler, düz ve sert hatlara sahip. Titanyum kasa ile birlikte çizilmelere ve sürtünmelere karşı koruma sağlayan safir ekran yer aliyor. Renk seçenekleri açısından ise daha fazla seçenek sunuluyor. Mevcut seçeneklere ek olarak bu modelde Uzay Grisi rengi geliyor.

Ekran tarafında ise Apple Watch Ultra 2, 1,92 inç Retina LTPO OLED ekranla geliyor. İlk Apple Watch Ultra’da da 1,9 inçlik ekran bulunuyordu. Bu ekranın parlaklığı ise 3000 nit seviyesine çıkartılmış durumda. Önceki modelde parlaklık 2000 nitseviyesindeydi.

Watch Series 9’daki Çift Dokunma özelliği yine Watch Ultra 2’de de bulunuyor. Çift Dokunma özelliği ile başparmağınıza ve işaret parmağınıza iki kez dokunarak bir aramayıcevaplayabilecek veya sonlandırabileceksiniz. Özellik, alarmı durdurmak veya zamanlayıcı başlatmak için de kullanılabilecek.

Apple Watch Ultra 2 pil ömrü birkez daha 36 saat olmuş durumda. Dolayısıyla Watch Ultra 2, iki gün boyunca şarj etmeden kullanılabilecek. Apple Watch Ultra 2, Watch Series 9 ailesinde olduğu gibi watchOS 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor. watchOS10 ile gelen başlıca yenilikler arasında widget’lar, aktivite tasarımları, yeni saat kadranları, egzersiz için bisiklet desteği, acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları, yeni topografik harita ve Mental Sağlık Uygulaması bulunuyor. Bu arada watchOS 10 güncellemesi Watch Series 4 ve üstü saatlere gelecek.

Apple Watch Ultra 2’nin özellikleri

Kasa boyutu: 49mm kasa boyutu, titanyum

Ekran: 1,92 inç Retina LTPO OLED ve 3000 nit parlaklık

İşlemci: S9

Dayanıklık: IP6X, 500 metreye kadar suya dayanıklılık

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS, Acil SOS, NFC

İşletim Sistemi: watchOS 10

Fiyatlar

Apple Watch Ultra 2 fiyatı 799 dolar olarak açıkladı. 22 Eylül tarihinden itibaren ise Watch Ultra 2 raflardaki yerini alacak.

Apple Watch Series 9, alüminyum 41 mm. 14,999 TL, 45 mm. 15,999 TL., paslanmaz çelik modeli 41 mm. 33,499 TL ve 45 mm. 34,999 TL’den satışa sunulacak.

Ön sipariş 22 Eylül

Watch Ultra 2’nin Türkiye satış fiyatı ise 39,999 TL olarak açıklandı. Türkiye’de ön siparişler 22 Eylül, satışlar 29 Eylül’de başlıyor.