Hafta sonu nereye gitsek: Şehirde gezilebilecek sergiler

Diken, hafta sonu gezebileceğiniz yedi sergiyi beğeninize sunuyor.

Türkiye İş Bankası’ndan yılın sergisi: Yaşasın Cumhuriyet!

Türkiye İş Bankası’nın, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladığı ‘Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları‘ başlıklı sergi, İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara’da Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ziyaretçileri bekliyor.

Türkiye İş Bankası’nın İstanbul Eminönü’ndeki müzesinde açtığı sergi, Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden ilham alıyor. Sergide, Cumhuriyet’in ilk yıllarında iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alınıyor.

Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, İstanbul ve Ankara’da sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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Devrim Erbil’den ‘Seçmeler’ sergisi

Prof. Devrim Erbil’in, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği ‘Seçmeler’ sergisi 14 Eylül – 30 Ekim arasında Beyoğlu DG Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor.

Resimlerinde İstanbul’u ve şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil, doğa soyutlamalarını ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarını da sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçı, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları da kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunacak.

Yusuf Taktak’tan ‘Başka Zaman – Başka Mekan’

Yusuf Taktak’ın tuval resimleriyle birlikte, kutuların içine karışık teknikle yaptığı son dönem çalışmalarının yer aldığı ‘Başka Zaman – Başka Mekan’ başlıklı kişisel sergisi 14 Eylül’de Beyoğlu Brieflyart Galeri’de açılıyor. Son aylarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerin etkisinin de eserlere yansıdığı sergi, 15 Ekim 2023 tarihine kadar Brieflyart’ta ziyarete açık olacak.

İbrahim Coşkun’dan ‘Ben Anadolu‘

İbrahim Coşkun’un ‘Ben Anadolu’ sergisi, Anadolu’nun izlerini ve sanatçının kişisel hikayesini bir araya getirerek, geçmiş ve geleceğin buluştuğu bir evrende izleyicilere rehberlik ediyor. Bu sanatsal yolculuğa katılmak ve İbrahim Coşkun’un büyüleyici eserlerini görmek isteyen sanatseverler, 11-30 Eylül tarihlerinde Taksim metrosunun -1. katındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ı ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Mamut Limited Vol.1

Geçtiğimiz sene 10’uncu yılını kutlayan Mamut Art Project, sanatçıların edisyonlu ve özel üretilmiş seri çalışmalarını içeren Mamut Limited (Artist Editions) isimli çevrimiçi projesini 16 Eylül 2023 itibariyle hayata geçiriyor. Projenin ilk fiziksel etkinliği olan Mamut Limited Vol.1 pop-up sergisi ise 16 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor.

‘Ziyaretçi’ serisinden, Çağla Çağlar

Çevrimiçi platformunda yıl boyunca özel seçkilere yer verecek olan Mamut Limited’in bu ilk fiziksel sergisinde, platformun açılışında yer alan 20 sanatçının fotoğraf, heykel, video, Midjourney, minyatür ve dijital sanat dahil olmak üzere, projeye özel ürettikleri eserlerinden oluşan bir seçki sergilenecek.

‘Zaman ve Mekan’

Hep farklı projelerle adından söz ettiren Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ sergisini 13 Eylül’de Pera Palace Hotel’de açıyor. Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan ‘Zaman ve Mekan’ sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor.

Sergi Pazar günleri hariç 13 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında Pera Palace Hotel’de 13.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Trump Art Gallery’de yeni sergi: ‘İnsan Hallerini Keşfetmek’

Trump Art Gallery, eylülde karma bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. ‘İnsan Hallerini Keşfetmek’ adlı karma resim sergisi, sanatın gücünü kullanarak insan duygularının, düşüncelerinin ve varoluş hallerinin çeşitliliğini yansıtıyor. Sergide Ağıt Uğur Uludağ, Alexandra Denisova, Aybegüm Güler, Aydan Can ve Muhammet Bakır adlı sanatçıların eserleri yer alıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Eylül’e kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.