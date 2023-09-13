Zonguldak’taki maden ocağında göçük: Bir ölü, üç yaralı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte dört işçinin etkilendiğini, bir işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında saat 13:45’te henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

TRT Haber canlı yayınına bağlanan Vali Hacıbektaşoğlu, “Vardiyada 280 işçimiz var. Sadece dört işçimiz etkilendi. Dört kişiden birine ulaşıldı. 75 kişilik ekibimiz şu anda müdahaleye devam ediyor. İletişim sağlandı kendileriyle. Bunun dışında herhangi bir risk yok, herhangi bir patlama söz konusu değil” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ysa göçük altında kalan dört işçiden üçünün sağ kurtarıldığını bir işçininse hayatını kaybettiğini duyurdu.