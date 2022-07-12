Akşam Postası / 12 Temmuz 2022

Boğaziçi’ndeki veri skandalında yeni iddia: Şirketin yöneticisi de yolsuzluğa karışmış

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci, mezun, akademisyen ve idari personelinin kişisel bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık’tan Elif Özbayram’ın Türkşeker yolsuzluğuna karıştığı iddia edildi.

Kavala’dan AİHM açıklaması: Yasaların siyasi saiklerle kullanıldığı ortaya kondu

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen ve 1715 gündür hapiste tutulan sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) dün verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. Kavala, AİHM kararının yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koyduğunu belirterek “Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum” dedi.

Demirtaş: AKP kapanacak, AKP’liler yeni iktidar partilerine kaçacak

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yazısında AKP’nin seçimleri kaybettikten sonra kapanabileceğini söyledi: “Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar, bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Emin olun hepsi kaçacak.”

‘Tahıl krizi’ yarın İstanbul’da görüşülecek

‘Tahıl krizi’nin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla yarın İstanbul’da dörtlü bir toplantı yapılacak.

İddiaları yalanlanan Efe’nin SADAT’taki görevi bitti, ortaklığı sürüyor

SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe, ‘Dışişleri Bakanlığı referansıyla Makine Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş.’nin ürettiği silahları sattıkları’ iddiası yalanlanınca görevinden istifa etti.

Cumartesi Anneleri’nden ‘Protesto hakkı var’ diyen Yazıcı’ya: Neden engelleniyoruz?

700’ncü haftadan beri Galatasaray meydanında oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” sözlerini hatırlatarak sordu: “202 haftadır Galatasaray Meydanı neden polisin ablukasında o zaman? Neden kayıplarımız için bir araya geldiğimizde engelleniyoruz?”

Gülten Kaya’dan tutuklanan Erdal Acar hakkında paylaşım: Hafıza silinmez

‘Sarallar‘ çetesi operasyonunda tutuklanan Erdal Acar ilgili paylaşım yapan Gülten Kaya, sanatçı Ahmet Kaya’ya saldırılan geceyi hatırlattı: “Ahmet Kaya’ya parmak sallayan bir ‘vatanperver’ daha; Erdal Acar! ‘Suç, yağma’ gibi nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha ‘hafıza silinmez’ diyeyim!”

Videosu viral olmuştu: Deniz aslanları plajda insanları kovalamamış, niyetleri ‘başkaymış’

ABD’nin California eyaletinde çekilen, sahilde deniz aslanlarının insanları kovalıyor gibi göründüğü video TikTok’ta viral oldu. Ancak uzmanı, deniz aslanlarının ‘niyetinin başka’ olduğunu söyledi.

Jane Goodall’un hayali gerçek oldu: Barbie bu kez şempanze araştırmaları yapıyor

Britanyalı primatoloji uzman Jane Goodall’un Barbie bebeği yapıldı. Şempanzeler üzerine çığır açan çalışmalarıyla tanınan bilim insanının kız çocuklarına ilham verecek bir bebeğinin olması uzun süredir hayaliydi.

‘Grinin 50 Tonu’nun yönetmeninden Amy Winehouse filmi

‘Grinin 50 Tonu‘nda yönetmen koltuğunda oturan Sam Taylor-Johnson bu kez şarkıcı Amy Winehouse’un trajik ölümüyle son bulan hayatını anlatan filmi yönetecek.