‘Grinin 50 Tonu’nun yönetmeninden Amy Winehouse filmi

‘Grinin 50 Tonu‘nda yönetmen koltuğunda oturan Sam Taylor-Johnson bu kez şarkıcı Amy Winehouse’un trajik ölümüyle son bulan hayatını anlatan filmi yönetecek.

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Britanyalı şarkıcı Winehouse 2011’in temmuz ayında 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kısa süren kariyerine Grammy ödülleri de dahil birçok başarı sığdıran şarkıcı uyuşturucu ve içki bağımlılığıyla mücadele etmişti.

Şarkıcının ailesinin de desteklediği biyografi filmi projesinin arkasında Studiocanal var. Hollywood Reporter, senaryosunu Matt Greenhalgh’ın yazdığı filmde Winehouse’u canlandıracak oyuncu için yakında seçmelere başlanacağını bildirdi.

Adının ‘Back to Black’ olması planlanan filmin yönetmeni Taylor-Johnson şarkıcının yakın arkadaşıydı.

Taylor-Johnson çok satan kitap serisinden uyarlanan erotik yapım ‘Grinin 50 Tonu‘nun ilk filmini yönetmişti.