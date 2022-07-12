Gülten Kaya’dan tutuklanan Erdal Acar hakkında paylaşım: Hafıza silinmez

‘Sarallar‘ çetesi operasyonunda tutuklanan Erdal Acar ilgili paylaşım yapan Gülten Kaya, sanatçı Ahmet Kaya’ya saldırılan geceyi hatırlattı:

“Ahmet Kaya’ya parmak sallayan bir ‘vatanperver’ daha; Erdal Acar! ‘Suç, yağma’ gibi nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha ‘hafıza silinmez’ diyeyim!”

Fotoğraf: Gülten Kaya / Instagram

Ses sanatçısı Ahmet Kaya, 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü alırken, “Kürtçe kaset çıkaracağım” dediği için bir grup tarafından protesto edilmiş, üzerine çatal fırlatılmıştı. Hedef gösterilmesinin ardından Fransa’nın Paris kentine yerleşen Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000’de hayatını kaybetmişti.

Ahmet Kaya’yı o gece hedef alarak linç girişiminde bulunan ve çatal fırlatanlar arasında geçtiğimiz günlerde organize suç örgütü ‘Sarallar’a yapılan operasyonda tutuklanan iş adamı Erdal Acar da vardı. Acar, ‘yağma‘ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Acar’ın tutuklanmasının ardından Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gülten Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Acar’ın Ahmet Kaya’ya çatal fırlatarak tehdit etmesini hatırlattı: “1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya’ya parmak sallayan bir vatanperver(!) daha; Erdal Acar! ‘Suç, yağma’ gibi nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha ‘hafıza silinmez’ diyeyim!”