Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cumartesi Anneleri’nden ‘Protesto hakkı var’ diyen Yazıcı’ya: Neden engelleniyoruz?


700’ncü haftadan beri Galatasaray meydanında oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” sözlerini hatırlatarak sordu: “202 haftadır Galatasaray Meydanı neden polisin ablukasında o zaman? Neden kayıplarımız için bir araya geldiğimizde engelleniyoruz?”

Fotoğraf: İHD

AKP’li Yazıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin meslektaşları öldürülünce eylem yapan doktorları hedef alarak ‘TTB kapatılsın’ çıkışına yanıt verirken; “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” demişti.


700’üncü haftadan beri Galatasaray meydanındaki oturma eylemlerini yapamayan Cumartesi Anneleri, AKP’li Yazıcı’nın bu sözlerine, 202 haftadır engellendiklerini söyleyerek tepki gösterdi: 

“AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır’ demiş.

Öyleyse neden bu hakkımızı kullanmak istediğimizde hep polis şiddetine maruz kalıyoruz? Susun Yazıcı, bari susun; hak ve özgürlüklerimiz gasp edilmişken bize demokrasiden, haktan, hukuktan bahsetmeyin!”

AKP’li Yazıcı, Bahçeli’nin ‘TTB kapatılsın’ talebini reddetti

Cumartesi Anneleri’nden kendilerini gözaltına alan polislere suç duyurusu

Soylu’ya seslenen Cumartesi Anneleri’nden Yıldız’a ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlaması

SON HABERLER