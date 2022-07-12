Cumartesi Anneleri’nden ‘Protesto hakkı var’ diyen Yazıcı’ya: Neden engelleniyoruz?

700’ncü haftadan beri Galatasaray meydanında oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” sözlerini hatırlatarak sordu: “202 haftadır Galatasaray Meydanı neden polisin ablukasında o zaman? Neden kayıplarımız için bir araya geldiğimizde engelleniyoruz?”

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AKP’li Yazıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin meslektaşları öldürülünce eylem yapan doktorları hedef alarak ‘TTB kapatılsın’ çıkışına yanıt verirken; “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” demişti.

700’üncü haftadan beri Galatasaray meydanındaki oturma eylemlerini yapamayan Cumartesi Anneleri, AKP’li Yazıcı’nın bu sözlerine, 202 haftadır engellendiklerini söyleyerek tepki gösterdi:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır’ demiş.

Öyleyse neden bu hakkımızı kullanmak istediğimizde hep polis şiddetine maruz kalıyoruz? Susun Yazıcı, bari susun; hak ve özgürlüklerimiz gasp edilmişken bize demokrasiden, haktan, hukuktan bahsetmeyin!”